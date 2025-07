Jorge Martin effettuerà un test mercoledì a Misano. Mirino puntato sulla tappa di Brno

Jorge Martin è pronto a tornare in azione. Il campione del mondo in carica della classe regina, infatti, ha fissato una data importante nel suo percorso. Mercoledì 9 luglio, infatti, il pilota del team Aprilia effettuerà il test decisivo in vista del ritorno in pista. Dopo mesi di attesa, quindi, stiamo per riabbracciare Martinator che, dopo i guai nel corso della pre-stagione, si era infortunato gravemente in occasione del GP del Qatar, l’unico disputato in questa stagione.

Si può dire, quindi, che ormai ci siamo per lo spagnolo. Nel corso della settimana appena conclusa aveva già potuto tornare in sella ad una Aprilia RSV4 stradale, mettendo a segno oltre 100 giri sulla pista del Montmelò nell’arco di due giorni. Il primo capitolo della ripartenza del nativo di Madrid, quindi, è andato in archivio. Ora arriverà quello decisivo.

Jorge Martin, infatti, potrà tornare sulla RS-GP MotoGP sul tracciato di Misano, approfittando della modifica al regolamento introdotta qualche mese fa, che consente ai piloti reduci da un lungo infortunio di effettuare una giornata di test in sella al loro prototipo, a patto di non utilizzare più di 3 set di pneumatici.

A questo punto il mirino del campione del mondo è ben fissato verso il fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca, quello che anticiperà la pausa estiva del Motomondiale. Come era già stato annunciato, infatti, lo spagnolo non sarebbe stato in grado di prendere parte alla tappa del Sachsenring, con il Gran Premio di Germania che si disputerà nel corso del fine settimana in arrivo.