MotoGP, GP Cechia 2025. Marc Marquez sarà strabordante anche con l’atteso asciutto? Curiosità per Martin

Sabato 19 luglio, l’autodromo di Brno tornerà a emettere dei verdetti ufficiali legati al Motomondiale. Si disputeranno in fatti le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Cechia, la cui giornata di ieri è stata fortemente condizionata dalla pioggia. Al contrario, le previsioni affermano che tra oggi e domenica dovrebbe esserci bel tempo, con scarse possibilità di scrosci.

Tradotto, le condizioni si annunciano totalmente diverse. Cionondimeno, la sensazione è che il favorito per qualsiasi cosa resti sempre e solo Marc Marquez, che sembrerebbe avere un margine notevole sugli avversari. È dunque difficile identificare chi possa essere il rivale principale del trentaduenne di Cervera, anche se va detto che ultimamente Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo e Johann Zarco sono convincenti. Resta da capire quali saranno i rapporti di forza tra Ducati, Aprilia, Yamaha e Honda sull’asciutto.

C’è curiosità attorno a Jorge Martin, al rientro dopo l’infortunio del Qatar. Il Campione del Mondo in carica ieri si è dimostrato quasi al livello del compagno di squadra. Dinamica tutt’altro che scontata, alla luce dei tre mesi d’assenza. Quale sarà la sua reale competitività sull’asciutto e nella gara dimezzata, di cui era specialista? Due grandi quesiti, dei quali non si vede l’ora di sapere la risposta.

Per il resto, si vedrà se gli inseguitori più prossimi di Marc Marquez nel Mondiale sapranno infastidire il leader della classifica iridata. Il fratello Alex non è ancora al 100% fisicamente, ma sappiamo come sia in grado di massimizzare il suo potenziale (Sachsenring docet). Francesco Bagnaia, invece, è attorniato dagli spettri e qualunque situazione sembra dirgli male. Le ruote, però, prima o poi girano.