MotoGP su TV8: orari GP Cechia 2025, il programma in chiaro dal 18 al 20 luglio

Il Gran Premio di Cechia di MotoGP si disputerà domenica 20 luglio. La gara vera e propria sarà preceduta dalla Sprint Race, che si terrà sabato 19 luglio. Per la “competizione dimezzata”, istituita nel 2023, sarà una prima assoluta nel contesto di Brno. Infatti, da queste parti, non si corre dall’ormai lontano 2020. Dopodiché sono sopraggiunte difficoltà economiche.

Superati i “chiari di Luna”, l’evento fa il suo ritorno in calendario giusto in tempo per festeggiare il suo 60° compleanno. D’altronde il Gran Premio di Cecoslovacchia ha fatto ininterrottamente parte del programma iridato dal 1965 al 1982. Allora come oggi, seguirono quattro anni d’assenza prima delle re-istituzione del 1987 e l’ovvia pausa del 1992, quando Repubblica Ceca e Slovacchia si stavano scindendo.

A proposito di denominazione, si deve parlare di Cechia e non più di Repubblica Ceca perché lo stato mitteleuropeo ha ufficialmente cambiato nome. Nel 2020 in MotoGP vinse, a sorpresa, Brad Binder (Ktm) davanti a Franco Morbidelli (Yamaha) e Johann Zarco (Ducati). Cosa succederà a cinque anni di distanza? Per scoprirlo, è sufficiente seguire la gara in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP CECHIA 2025

VENERDÌ 18 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 19 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 20 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP CECHIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Cechia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento ceco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Cechia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 19 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.50-11.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12.50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13.45-14.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 20 LUGLIO

Ore 14.00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 15.15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 17.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP