MotoGP, Francesco Bagnaia: “Contento del podio in Germania, a Brno vado alla caccia del grip al posteriore”

Francesco Bagnaia è, sicuramente, uno dei piloti che più stanno attendendo con impazienza le vacanze estive. Il due-volte campione della classe regina, infatti, sta vivendo questa prima parte di Mondiale di MotoGP 2025 con parecchio amaro in bocca. Com’è ben noto, infatti, il feeling con la sua GP25 tarda ad arrivare ed i risultati in pista non fanno altro che acuire il suo senso di impotenza nei confronti di una moto che proprio non riesce a digerire.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, quello del Gran Premio di Germania sul tracciato del Sachsenring, il pilota del team Ducati Factory ha vissuto una Sprint Race quanto mai deludente (conclusa al 12° posto), mentre la gara lunga lo ha visto salire sul gradino più basso del podio ma, oggettivamente, più per demeriti altrui, piuttosto che per una inversione di tendenza messa in atto in prima persona. A poche ore dal via del fine settimana del Gran Premio della Cechia, dodicesima tappa stagionale, Bagnaia è tornato su quanto avvenuto pochi giorni fa.

“Anche in Germania, dopo una Sprint davvero complicata, siamo riusciti a fare uno step nella gara di domenica. Sono contento del podio anche se vorrei qualcosa di più” le parole rilasciate al sito ufficiale della scuderia di Borgo Panigale. Pecco, quindi, vuole provare ancora una volta a guardare al bicchiere mezzo pieno, nonostante le cose continuino a non andare nella sua direzione, mentre dall’altra parte del box Marc Marquez procede come un vero e proprio carro-armato.

Il pilota nativo di Torino, ma ora trapiantato a Pesaro, fa poi il punto della situazione in vista del rientrante fine settimana della Repubblica Ceca: “Brno è sempre stato uno dei miei tracciati preferiti e sono contento di tornare a correre qui. Continuiamo a lavorare, soprattutto per trovare più grip al posteriore, un aspetto su cui abbiamo fatto fatica nell’ultimo weekend”.