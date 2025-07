MotoGP, statistiche GP Cechia 2025. Marquez e Binder gli unici in griglia ad aver già vinto a Brno

Il Motomondiale si appresta a riscoprire un contesto sì familiare, ma provvisoriamente dimenticato nell’ultimo lustro. La seconda parte della stagione 2025 comincia infatti da Brno, dove assisteremo al redivivo Gran Premio di Repubblica Ceca, che torna in calendario per la prima volta dal 2020.

La nazione mitteleuropea ha una lunga tradizione, poiché l’appuntamento è diventato parte integrante del programma iridato già nel 1965 (seppur con la denominazione di GP di Cecoslovacchia). Da allora, l’evento – che per ovvie ragioni geopolitiche ha cambiato nome in “Gran Premio di Repubblica Ceca” o “Gran Premio di Cechia” che dir si voglia – ha rappresentato una costante del calendari, salvo un paio di iati.

Il primo è durato dal 1983 al 1986. Il secondo è quello appena terminato, andato dal 2021 al 2024. Nel mezzo c’è stata anche l’assenza del 1992, ma in quel caso dovuta a un momento delicato dal punto di vista amministrativo nella storia del Paese situato proprio nel cuore dell’Europa continentale.

GP CECHIA – I DATI (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (5)

Il Dottore ha trionfato nel 2001, 2003, 2005, 2008, 2009.

Piloti in attività con vittorie a Brno:

3 – MARQUEZ Marc {2013, 2017, 2019}

1 – BINDER Brad {2020}

Italiani vincitori a Brno:

AGOSTINI Giacomo (1968, 1969, 1972, 1973)

CADALORA Luca (1995)

BIAGGI Max (1998, 2000, 2002)

ROSSI Valentino (2001, 2003, 2005, 2008, 2009)

CAPIROSSI Loris (2006)

DOVIZIOSO Andrea (2018)

Moto vincitrici a Brno:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

19 – HONDA (1966, 2019)

12 – YAMAHA (1977, 2015)

7 – MV AGUSTA (1965, 1975)

3 – DUCATI (2006, 2018)

2 – SUZUKI (1976, 1989)

1 – KTM (2020)

Piloti vincitori con moto differenti:

HAILWOOD Mike (MV Agusta 1; Honda 1)

BIAGGI Max (Honda 1; Yamaha 2)

ROSSI Valentino (Honda 2; Yamaha 3)

STONER Casey (Ducati 1; Honda 1)

Record di vittorie consecutive:

4 – AGOSTINI Giacomo (1968, 1969, 1972, 1973)

N.B. nel 1970 e 1971 la 500cc non corse a Brno.

Le Sprint sono state vinte da…

Non se ne sono mai disputate, poiché il GP rinasce in questo 2025.

Piloti in attività con pole position a Brno:

4 – MARQUEZ Marc {2014, 2016, 2017, 2019}

1 – ZARCO Johann {2020}

BRNO – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni [ESP]

2011 – IANNONE Andrea [ITA]

2012 – MARQUEZ Marc [ESP]

2013 – KALLIO Mika [FIN]

2014 – RABAT Tito [ESP]

2015 – ZARCO Johann [FRA]

2016 – FOLGER Jonas [GER]

2017 – LÜTHI Thomas [SUI]

2018 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2019 – MARQUEZ Alex [ESP]

2020 – BASTIANINI Enea [ITA]

Nessun pilota ha mai vinto in due stagioni differenti, situazione destinata a protrarsi ulteriormente, poiché non esistono centauri vincitori in passato attualmente attivi in Moto2. L’Italia ha festeggiato due volte, nel 2011 con Andrea Iannone e nel 2020 con Enea Bastianini.

BRNO – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – FOLGER Jonas [GER]

2013 – SALOM Luis [ESP]

2014 – MASBOU Alexis [FRA]

2015 – ANTONELLI Niccolò [ITA]

2016 – MCPHEE John [GBR]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – DI GIANNANTONIO Fabio [ITA]

2019 – CANET Aròn [ESP]

2020 – FOGGIA Dennis [ITA]

Anche qui, nessun pilota si è ripetuto e la dinamica si riproporrà quest’anno. Vanno rimarcate le tre affermazioni italiane, datate 2015 (Antonelli), 2018 (Di Giannantonio) e 2020 (Foggia).