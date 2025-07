MotoGP, Davide Tardozzi: “Abbiamo il dovere di riportare Bagnaia al vertice, per Brno sono fiducioso”

Davide Tardozzi (Team Manager della Ducati) si trova in condizione un po’ particolare, ovvero quella di dover gestire due piloti con un feeling sulla Rossa molto diverso rispetto. Marc Marquez continua a dominare la scena e l’affermazione quest’oggi al Sachsenring è solo un esempio, mentre per Francesco Bagnaia è arrivato sì un terzo posto, ma frutto anche dei ritiri degli altri centauri sul tracciato tedesco.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP sono arrivate le seguenti parole: “Dopo il piccolo disastro di ieri c’era da recuperare qualcosa e oggi Pecco ha fatto podio. È chiaro che è caduto qualche pilota davanti a lui e non è riuscito ad agganciare Alex Marquez. Ma dopo aver visto scivolare diversi piloti è probabile che anche lui si sia messo in una condizione di prudenza“.

“Io sono molto fiducioso per Brno, stiamo valutando alcune situazioni. Ad Assen era andato molto bene, quindi dobbiamo capire perché qui non è andato altrettanto bene. Io su Brno sono fiducioso perché c’è l’asfalto nuovo che ha più grip e questo potrebbe aiutare soprattutto le prestazioni di Pecco. Purtroppo questo è qualcosa che continua a essere la stessa problematica da inizio anno. So che Gigi Dall’Igna e gli ingegneri ci stanno lavorando molto. Abbiamo il dovere di riportare Pecco a lottare nelle posizioni che gli competono, lì con Marc per la vittoria“, ha aggiunto Tardozzi.

“L’impossibilità di superare Alex Marquez? Purtroppo questo è il problema: quando si scalda la gomma davanti, Pecco è in difficoltà. Tenuta psicologica? Lui non ha perso la fiducia in noi e questo è determinante per andare avanti anche quando ci sono gli stessi problemi da 11 gare. Noi perseveriamo e una delle forze di Pecco è questa: sa tenere duro, con la consapevolezza che ha del proprio talento. Il podio va bene, ma Pecco deve poter fare di più. Il fatto che sia arrivato a quattro decimi da Alex senza poterlo attaccare ci fa pensare. La situazione non è così tanto migliorata, a dispetto del podio“, ha concluso il Team Manager della Ducati.