MotoGP ad eliminazione: solo 10 piloti all’arrivo nel GP di Germania. Tutti i ritirati

È stata una vera e propria gara ad eliminazione quella che oggi è andata in scena sul circuito del Sachsenring. Sono solo 10 infatti i piloti che hanno concluso i 30 giri previsti del Gran Premio di Germania 2025, undicesimo appuntamento del Motomondiale, conquistato per la nona volta in carriera da Marc Marquez. Lo spagnolo, sempre più leader del Mondiale, ha condotto una gara perfetta e senza rischi, ottenendo il quarto successo consecutivo.

Il GP tedesco non è stato disputato da Franco Morbidelli e Maverick Vinales, vittima di due infortuni a seguito dei quali sono stati dichiarati unfit per la gara. Per lo spagnolo è stata decisiva una caduta nelle qualifiche che ha comportato la rottura del tendine sovraspinato. Weekend da dimenticare per il Team Tech3 che ha dovuto fare a meno anche di Enea Bastiannini, fermato dall’appendicite.

Anche Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) è stato costretto a saltare la gara a causa di una brutta scivolata nella bagnata Sprint Race di ieri. Troppo dolore alla spalla sinistra per il centauro azzurro che ha dovuto alzare bandiera bianca. Le numerose cadute hanno anche condizionato la gara della domenica, che si è rivelata per molti disastrosa; il primo a scivolare è stato stato Lorenzo Savadori (Aprilia), che ha aperto una serie infinita di ritiri.

Poi è stata la volta di Miguel Oliveira (Yamaha) e Pedro Acosta (KTM), entrambi caduti senza conseguenze. Quando mancavano 13 giri al termine è stato poi Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) a scivolare in curva 1, stessa sorte è toccata a Johann Zarco (Honda), caduto nella medesima curva. L’Italia poi ha perso un’altra pedina fondamentale; Marco Bezzecchi (Aprilia) è infatti scivolato mentre occupava la seconda piazza in una curva 1 che si è rivelata maledetta. La gara si è poi conclusa con una duplice caduta, protagonisti Joan Mir (Honda) e Ai Ogura (Aprilia) che si sono autoeliminati stendendosi entrambi.

Come detto, il bilancio finale del GP di Germania è stato impressionante, con solo 10 piloti all’arrivo, non succedeva dal 2011 (Phillip Island). La gomma hard ha iniziato a soffrire nella seconda metà di gara e la curva 1, storicamente complicata, è stato il teatro di una vera e propria ecatombe.

I PILOTI RITIRATI DEL GP DI GERMANIA 2025

Lorenzo Savadori (Aprilia)

Miguel Oliveira (Yamaha)

Pedro Acosta (KTM)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Johann Zarco (Honda)

Marco Bezzecchi (Aprilia)

Joan Mir (Honda)

Ai Ogura (Aprilia)