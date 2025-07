MotoGP, Marco Bezzecchi: “La caduta? Frenato troppo dolcemente. Per ora c’è rammarico”

Si interrompe la striscia positiva di Marco Bezzecchi. Dopo aver ottenuto tre piazzamenti sul podio consecutivi il pilota italiano ha terminato in anticipo il GP della Germania, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP, cadendo a -10 giri dalla fine mentre si trovava in seconda posizione.

Un vero peccato per il pilota in forza all’Aprilia che, tuttavia, non dovrà farsi abbattere da quanto successo. Gli ultimi risultati hanno infatti dimostrato quanto il “Bezz” sia in grado di lottare costantemente per il vertice, nel segno di una seconda parte di stagione che potrebbe rivelarsi davvero speciale. Giunto in zona mista, il nativo di Rimini ha commentato la sua prova:

“La caduta? Non ero al limite – ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport Italia – C’è stato un errore, purtroppo ho frenato troppo dolcemente e non ho messo la moto in sovrasterzo: lì c’è una piccola discesa e spinge sul davanti. Peccato, ero veloce. Non mi aspettavo comunque di essere così competitivo, mi sta venendo tutto bene”.

Bezzecchi ha poi proseguito: “Oggi sicuramente al 60% prevale il rammarico, ma ho anche un 40% di lato positivo. Dopodomani quando mi sarà passata la sensazione sarà ribaltata. Oggi potevamo mettere un altro ben pezzettino. Ma eravamo li davanti, ed è questa la cosa più importante. Lo step che abbiamo fatto? I ragazzi hanno lavorato bene in tutte le aree soprattutto nella stabilità, quello è l’aspetto che è migliorato di più. All’inizio sono partito bene ma non riuscivo a mettere in temperatura le gomma dietro, dopo qualche giro ho dovuto sgomitare, sono andato bene e non mi aspettavo di essere veloce, venerdì ero più lento. Ho perfezionato anche la mia guida a livello di linee”.