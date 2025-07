Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (20 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Domenica 20 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede i quarti di finale del torneo di pallanuoto, la staffetta 4×1500 metri mista del nuoto di fondo, ed i preliminari del solo libero femminile e la finale del libero a squadre del nuoto artistico.

L’Italia vedrà scendere in acqua nella pallanuoto il Settebello nei quarti di finale, nel nuoto di fondo Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri, Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci nella staffetta 4×1500 metri mista, e nel nuoto artistico Enrica Piccoli nei preliminari del solo libero femminile e le azzurre Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani e Giulia Vernice nella finale del libero a squadre.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (nuoto di fondo ed Italia-Grecia), Rai Sport HD (nuoto artistico e pallanuoto), Sky Sport Uno (nuoto di fondo, Italia-Grecia e solo libero femminile), Sky Sport Arena (finale libero a squadre), Sky Sport Max (quarti pallanuoto), Sky Sport Mix (nuoto di fondo, solo libero femminile, quarti pallanuoto), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (nuoto di fondo, nuoto artistico e pallanuoto), Sky Go (nuoto di fondo, nuoto artistico e pallanuoto), NOW (nuoto di fondo, nuoto artistico e pallanuoto), Eurovision Sport (semifinali 9° posto pallanuoto), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Italia-Grecia, nuoto di fondo e nuoto artistico.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Domenica 20 luglio

02.00 NUOTO DI FONDO – Staffetta 4×1500 metri mista (Italia – Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri, Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

03.00 PALLANUOTO – Finale 15° posto perd. 25-perd. 26 Sudafrica-Singapore

04.02 NUOTO ARTISTICO – Solo libero donne, preliminari (Enrica Piccoli) – Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

04.35 PALLANUOTO – Finale 13° posto vinc. 25-vinc. 26 Australia-Cina

06.10 PALLANUOTO – Semifinali 9° posto perd. 27-perd. 29 (33) Giappone-Brasile

07.45 PALLANUOTO – Semifinali 9° posto perd. 28-perd. 30 (34) Romania-Canada

10.00 PALLANUOTO – Quarti di finale 1A-vinc. 29 (35) Italia-Grecia – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

11.35 PALLANUOTO – Quarti di finale 1B-vinc. 30 (36) Spagna-Montenegro – Rai Sport HD, Sky Sport Mix

12.32 NUOTO ARTISTICO – Squadra libero, finale (Italia – Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice) – Rai Sport HD, Sky Sport Arena

13.10 PALLANUOTO – Quarti di finale 1C-vinc. 27 (37) Stati Uniti-Serbia – Sky Sport Mix

14.45 PALLANUOTO – Quarti di finale 1D-vinc. 28 (38) Croazia-Ungheria – Rai Sport HD, Sky Sport Mix

