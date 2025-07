Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: risultati 17 luglio. L’Italia piega la Cina ed affronterà l’Ungheria

Il tabellone ad eliminazione diretta dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile si allinea ai quarti di finale: a Singapore vanno in scena gli ottavi di finale tra le seconde e le terze classificate nella prima fase a giorni, ed il Setterosa piega per 13-11 la Cina. Le azzurre del CT Carlo Silipo affronteranno sabato 19 luglio alle ore 13.10 italiane l’Ungheria, che aveva vinto il Gruppo C.

Passano il turno anche i Paesi Bassi, vittoriosi sulla Nuova Zelanda per 14-9: per le neerlandesi ai quarti ci sarà la sfida contro la Spagna, che nella prima fase aveva ottenuto il primo posto nel Girone D. L’Australia, che aveva vinto il Gruppo A, che comprendeva anche l’Italia, ai quarti se la vedrà con la Grecia, che nella seconda parte di gara schianta la Francia, sconfitta per 23-9, dopo l’8-7 di metà partita. Ad affrontare gli Stati Uniti, che avevano centrato il primato nel Gruppo B, sarà il Giappone, che domina contro la Gran Bretagna, battuta per 23-10.

Nelle semifinali per il 13° posto l’Argentina doppia le padrone di casa di Singapore, sconfitte per 18-9, ed affronterà la Croazia, che si impone contro il Sudafrica per 16-6. La sfida per evitare l’ultimo posto, invece, sarà proprio tra le asiatiche e le africane.

RISULTATI MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2025

Giovedì 17 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 13° posto 4A-4B (25) Singapore-Argentina 9-18

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 13° posto 4C-4D (26) Croazia-Sudafrica 16-6

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 2A-3B (27) Italia-Cina 13-11

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 3A-2B (28) Nuova Zelanda-Paesi Bassi 9-14

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 2C-3D (29) Grecia-Francia 23-9

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 3C-2D (30) Giappone-Gran Bretagna 23-10

CALENDARIO SECONDA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Sabato 19 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 15° posto perd. 25-perd. 26 Singapore-Sudafrica

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 13° posto vinc. 25-vinc. 26 Argentina-Croazia

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 9° posto perd. 27-perd. 29 (33) Cina-Francia

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 9° posto perd. 28-perd. 30 (34) Nuova Zelanda-Gran Bretagna

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1A-vinc. 29 (35) Australia-Grecia

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1B-vinc. 30 (36) Stati Uniti-Giappone

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1C-vinc. 27 (37) Ungheria-Italia

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1D-vinc. 28 (38) Spagna-Paesi Bassi

Lunedì 21 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 11° posto perd. 33-perd. 34

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 9° posto vinc. 33-vinc. 34

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 5° posto perd. 35-perd. 36 (41)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali vinc. 35-vinc. 36 (43)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 5° posto perd. 37-perd. 38 (42)

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali vinc. 37-vinc. 38 (44)

Mercoledì 23 luglio

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 7° posto perd. 41-perd. 42

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 3° posto perd. 43-perd. 44

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 5° posto vinc. 41-vinc. 42

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale vinc. 43-vinc. 44