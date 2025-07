Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 23 luglio, programma, streaming, italiani in gara

I Mondiali di scherma sono cominciati ieri con le qualificazioni delle prove individuali di spada femminile e fioretto maschile. Oggi si assegneranno le prime medaglie e c’è davvero grandissima attesa in casa Italia per entrambe le armi, con la possibilità davvero di conquistare anche il primo oro di questa rassegna iridata.

Nella spada femminile ha già fatto il suo esordio Rossella Fiamingo, che ha superato brillantemente la fase a gironi con sei successi in altrettanti assalti. Giulia Rizzi è reduce da una stagione eccellente in Coppa del Mondo e punta a vincere la sua prima medaglia mondiale individuale della carriera, mentre Alberta Santuccio e Sara Kowalczyk hanno vinto il bronzo agli Europei e sono anche loro tra le favorite per salire sul podio, soprattutto la siciliana.

Nel fioretto femminile fari puntati soprattutto sul campione in carica Tommaso Marini, che va a caccia della doppietta iridata. Attenzione anche al campione europeo Guillaume Bianchi, che potrebbe affrontare un derby azzurro nei quarti contro Filippo Macchi. Anche Alessio Foconi ha tutte le carte per raggiungere il podio iridato.

Qui di seguito il programma, gli orari e la programmazione tv della prima giornata dei Mondiali di scherma 2025. La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA OGGI 2025

23 LUGLIO

07.00 Fioretto Maschile Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

08.20 Spada Donne Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)



PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 17.05)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.55 alle 18.40), SkyGO, NOW TV, Canale YouTube FIE Fencing Channel (fino alle 15.55)

Diretta Live testuale: OA Sport

MONDIALI SCHERMA 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Spada Donne Individuale – Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk, Rossella Fiamingo

Fioretto Uomini Individuale – Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi