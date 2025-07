LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia subito all’attacco con fioretto maschile e spada femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata di gare ai Campionati Europei di scherma in programma a Tbilisi (Georgia). E’ una prima volta assoluta per la Georgia, come nazione ospitante della rassegna iridata. Un altro esempio di come ormai la scherma stia diventando sempre di più uno sport globale e che espande sempre di più i propri confini, anche in paesi che non hanno sempre fatto parte con costanza della geografia sportiva. Cresce l’attesa intorno alla Nazionale italiana, che anche in questa edizione si presenta tra le protagoniste annunciate, con l’obiettivo dichiarato di primeggiare nel medagliere. Alla precedente rassegna iridata disputata a Milano, l’Italia aveva brillato conquistando dieci medaglie, di cui quattro d’oro. Tuttavia, il successivo appuntamento olimpico a Parigi aveva lasciato un po’ di amaro in bocca, con una sola medaglia d’oro a bilancio. Sulla strada degli Azzurri ci saranno molte contendenti agguerrite: non solo le tradizionali rivali europee come Francia e Ungheria, ma anche squadre in grande crescita come Giappone e Stati Uniti.

Dopo le qualificazioni di ieri, oggi scattano i tabelloni principali di due armi sulle quali l’Italia fa affidamento per muovere il medagliere. il fioretto maschile e la spada femminile. Nel fioretto maschile c’è un Guillaume Bianchi reduce dal doppio oro europeo, con Tommaso Marini e tutta la squadra pronta a dare la caccia al podio. Anche dalla spada femminile si attendono risultati molto importanti con le azzurre protagoniste annunciate sia nella prova individuale sia in quella a squadre.

Il detentore del titolo mondiale è Tommaso Marini, che due anni fa a Milano conquistò l’oro nel fioretto battendo in finale lo statunitense Nick Itkin. A completare il podio, con le medaglie di bronzo, furono il francese Enzo Lefort e il giapponese Kyosuke Matsuyama. Agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi 2024, invece, il successo andò al rappresentante di Hong Kong, Cheung Ka Long, che superò in una finale discussa l’azzurro Filippo Macchi, costretto ad accontentarsi dell’argento. Bronzo per Nick Itkin, ancora una volta sul podio, mentre Kazuki Iimura (Giappone) chiuse quarto.

Nel corso della stagione internazionale in corso, tra Coppa del Mondo e Grand Prix, si sono disputati otto appuntamenti di massimo livello, con sei vincitori diversi. Tra questi, anche tre italiani: Marini, Macchi e Alessio Foconi, quest’ultimo autore di una doppietta. Doppio successo anche per l’americano Alexander Massialas. Hanno centrato un’affermazione anche Guillaume Bianchi per l’Italia e Ryan Choi, secondo nome forte per Hong Kong. Pur senza aver mai vinto, ha fatto costantemente bene il veterano ceco Alexander Choupenitch, capace di ottenere quattro piazzamenti sul podio. Attenzione anche a possibili sorprese come Carlos Llavador (Spagna), Bryce Louie (USA) e l’emergente egiziano Abdelbaraham Tolba.

Per quanto riguarda la spada femminile, a Tbilisi sarà assegnato il ventottesimo titolo mondiale della storia. Va ricordato che la presenza femminile nella scherma internazionale ha avuto inizio con il fioretto, per poi estendersi alla spada negli anni ’80 e infine alla sciabola nel decennio successivo. Ai Mondiali 2023 disputati a Milano, il successo andò alla francese Marie-Florence Candassamy, che superò in finale l’azzurra Alberta Santuccio. Le semifinaliste, e quindi medaglie di bronzo, furono Mara Navarria (Italia) e Sun Yiwen (Cina). Alle Olimpiadi di Parigi 2024, la campionessa olimpica è diventata l’atleta di Hong Kong Vivian Kong, che ha battuto in finale la francese Auriane Mallo-Breton. A salire sul terzo gradino del podio fu l’ungherese Eszter Muhari, mentre Nelli Differt (Estonia) si fermò in quarta posizione.

La spada è notoriamente l’arma più aperta e imprevedibile: ogni giornata può riservare sorprese e permettere a nomi meno noti di emergere. Tuttavia, i risultati contano, e nella stagione 2024-25 si contano sette vincitrici diverse nei principali tornei internazionali. La sola a imporsi in due occasioni è stata Eszter Muhari, mentre hanno ottenuto una vittoria ciascuna le italiane Sara Maria Kowalczyk e Giulia Rizzi, la sudcoreana Song Se-Ra, Kaylin Hsieh per Hong Kong, l’ucraina Anna Maksymenko e la francese Alexandra Louise-Marie. Tra le protagoniste senza vittorie ma spesso nelle zone alte delle classifiche figurano Katrina Lehis (Estonia), Hadley Husisian (USA) e la rientrante russa Aizanat Murtazaeva. Ma nella spada, come noto, nessuna gara è scontata: chiunque può sorprendere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare ai Campionati Europei di scherma in programma a Tbilisi (Georgia): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 7.00 con i primi turni ad eliminazione diretta, dalle 16.00 la sessione dedicata alle finali. Buon divertimento!