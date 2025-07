Il possibile distacco minimo e massimo tra Sinner e Alcaraz se lo spagnolo giocherà a Toronto: rischio solco nella Race

Lo spagnolo Carlos Alcaraz non esclude la possibilità di giocare il torneo ATP Masters 1000 di Toronto, al quale, invece, ha già dato forfait Jannik Sinner: l’iberico potrebbe sfruttare l’occasione per avvicinarsi all’azzurro nel ranking ATP e distanziarlo ulteriormente nella Race to Turin.

Nel ranking ATP rilasciato quest’oggi Jannik Sinner è primo a quota 12030, mentre Carlos Alcaraz è secondo a quota 8600, e la situazione resterà invariata lunedì prossimo, dato che in questa settimana nessuno di loro gioca né scarta punti: il divario è di 3430 punti.

Con il forfait di Toronto, però, Sinner perderà i 200 punti conquistati a Montreal nel 2024, torneo che Alcaraz non disputò, avendo partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo spagnolo, quindi non scarterà punti: Sinner scenderà a quota 11830, mentre Alcaraz a Toronto potrebbe spingersi fino a quota 9600. Il divario tra i due, dunque, oscillerà tra i 2230 ed i 3220 punti (Alcaraz ne incasserebbe 10 anche in caso di sconfitta all’esordio) in favore di Sinner.

Discorso diverso nella Race to Turin, nella quale, al momento, Alcaraz comanda con 7540 punti, mentre Sinner insegue a quota 6000: lo spagnolo vanta già 1540 punti di margine, ed a Toronto potrebbe allungare ulteriormente, potendo arrivare fino a 8540. In questo caso la distanza tra i due oscillerebbe tra i 1550 (lo spagnolo incasserà almeno 10 punti) ed i 2540 punti in favore di Alcaraz.

DISTANZA RANKING TRA SINNER ED ALCARAZ A TORONTO

Massima: +3220 punti in favore di Sinner

Minima: +2230 punti in favore di Sinner

DISTANZA RACE TRA SINNER ED ALCARAZ A TORONTO

Minima: +1550 punti in favore di Alcaraz

Massima: +2540 punti in favore di Alcaraz