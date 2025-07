F1, Ferrari promuove la nuova sospensione posteriore verso il GP del Belgio. Test positivo al Mugello

Nella giornata di ieri la Ferrari ha effettuato al Mugello il secondo filming day della stagione, con l’obiettivo di provare in pista la nuova sospensione posteriore della SF-25. La Scuderia di Maranello ha sfruttato i 200 chilometri concessi dalla FIA (da regolamento) per consentire a entrambi i piloti di testare il retrotreno aggiornato sul circuito toscano.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno completato 19 giri a testa, rispettivamente al mattino e nel pomeriggio. Presente in loco ovviamente anche il direttore tecnico della Rossa Loic Serra, per valutare l’impatto iniziale di un upgrade che potrebbe svoltare la stagione del Cavallino. Gli ingegneri della Ferrari sperano infatti di rendere la SF-25 più stabile alle variazioni di altezza del fondo migliorando l’effetto anti-squat.

Nello specifico è cambiato il punto di attacco alla scatola del cambio del braccio anteriore del triangolo superiore. Come riporta Motorsport.com, Leclerc non avrebbe sentito una grande differenza con la nuova sospensione posteriore, che è stata comunque promossa dai tecnici in base ai primi dati della telemetria e verrà quindi portata a Spa-Francorchamps per il prossimo weekend di gara dal 25 al 27 luglio.