LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: ragazze del volley a caccia dell’oro, attesa per Scotti nei 400 metri

Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata delle Universiadi 2025 (Fisu World Univeristy Games Sport 2025), manifestazione multidisciplinare internazionale dedicata agli atleti iscritti agli atenei di tutto il mondo. L’edizione corrente è in corso di svolgimento in Renania, regione occidentale della Germania.

Dopo la splendida giornata di ieri, impreziosita da tre ori e cinque medaglie totali, l’Italia vuole sorprendere anche quest’oggi, diversi gli atleti con possibilità di far bene.

Il programma di mercoledì 23 luglio prevede la prosecuzione di vari tornei, quali ping pong, judo, badminton, basket e tiro con l’arco, quest’ultimo vedrà battersi numerosi italiani sin dai primi turni di qualificazione.

Spazio poi ai tuffi, con Elettra Neroni e Matilde Borello che disputeranno la finale del trampolino 1 metro individuale, e ai turni di qualificazione della ginnastica artistica maschile; Riccardo Villa, Niccolò Vannucchi e Lorenzo Bonicelli rappresenteranno l’Italia.

Il nuoto ci ha già regalato emozioni e gioie negli scorsi giorni. Viola Scotto Di Carlo potrebbe rendersi protagonista nell’atto conclusivo dei 50 stile libero, le staffette 4×100 azzurre potrebbero invece vestire i panni delle outsider.

Continua l’avventura della nazionale maschile di pallanuoto, giunta ai quarti di finale aggiudicandosi tutte le tre partite del girone A. La compagine allenata da Mario Fiorillo sfida la Nuova Zelanda per un posto in semifinale.

L’atletica vanta un programma foltissimo, anche oggi assisteremo a finali di livello, come i 10000 o i 400 metri, dove nella gara maschile è presente Edoardo Scotti, atleta di caratura olimpica e detentore del record italiano di specialità, fatto registrare sabato scorso al Meeting di Madrid. Alla vigilia, è lui il grande favorito per la corsa all’oro.

Alle 20:00, i nostri occhi si riverseranno sulla pallavolo femminile. La nazionale azzurra e quella giapponese si contenderanno la medaglia più prestigiosa in quel di Halle, OA Sport vi fornirà una Diretta Live scritta apposita dell’evento.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’ottava giornata delle Universiadi 2025, tramite aggiornamenti costanti minuto per minuto a partire dalle ore 9:00. Buon divertimento!