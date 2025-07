LIVE Italia-Giappone, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone, finale delle Universiadi 2025 di volley femminile. Quest’oggi la nazionale azzurra si gioca la medaglia d’oro contro la formazione nipponica: l’Italia proverà a dimostrare ancora una volta di essere il movimento di riferimento del volley femminile in ogni livello.

Carlo Parisi ed il suo staff possono contare su dodici atlete di altissimo livello e con già un’esperienza importante a livello nazionale ed europeo nonostante la giovane età. Su tutte spicca Loveth Omoruyi, campionessa olimpica di Parigi 2024, che guida un gruppo formato da Martina Armini, Katja Eckl, Chidera Eze, Giorgia Frosini, Beatrice Gardini, Adhu Malual, Rachele Morello, Matilde Munarini, Alice Nardo, Benedetta Sartori ed Alice Tanase.

Fino ad ora l’Italia è autrice di un percorso perfetto in cui non ha concesso alcun set. Il cammino delle azzurre è iniziato nel girone D, dove hanno sconfitto USA, Taipei ed Australia, ed è poi proseguito contro Cechia e Germania. Il Giappone ha faticato maggiormente in semifinale: dopo aver dominato il girone ed i quarti di finale con Taipei le nipponiche hanno lottato con il Brasile imponendosi solamente al tie-break.

La sfida tra Italia e Giappone è in programma alle 20.00 al Max Schmeling Halle di Berlino. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone, finale del torneo di pallavolo femminile delle Universiadi 2025, con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!