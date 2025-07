LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: torna in scena Pogacar, frazione con ben 8 GPM e arrivo in salita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Tour de France 2025. Nel giorno della festa nazionale francese la Grand Boucle 2025 presenta una tappa esplosiva che promette spettacolo. La tappa partirà da Ennezat con l’arrivo posto a Le Mont Dore Puy De Sncy dopo 165.3 km ed un dislivello totale di 4450 metri.

Saranno 8 in totale i GPM di questa tappa, tutti di seconda categoria ad eccezione del Col de la Croix Morand (3.5 km al 5.4% di pendenza media), classificato come terza. Finale scoppiettante con i corridori che affronteranno il Col de la Croix Saint Robert (5.1 km al 6.3%) e Le Mont Dore (3.3 km al 7.7%) in meno di quindici chilometri. Lo sprint intermedio è posto a Durtol dopo 44.4 km: vedremo se qualche velocista proverà ad andare in fuga per ottenere punti preziosi per la maglia verde.

Il favorito assoluto di questa tappa è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Lo sloveno cerca la terza vittoria in questo Tour de France, la prima con la maglia gialla sulle spalle. Il campione del mondo dovrà fare attenzione ai possibili attacchi di Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a bike). Dopo una prima settimana complicata il danese deve attaccare per iniziare a recuperare il ritardo di 1′ 17″ da Pogacar. I francesi sognano in grande con Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels). Il transalpino è la grande sorpresa di quest’inizio di Tour de France e tenterà di scrivere un’impresa nel giorno della Presa della Bastiglia.

La decima frazione della Grand Boucle 2025 scatterà alle 13.10 da Ennezat. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Tour de France con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!