CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Classifica Giro d’Italia 2026: vantaggio abissale per Vingegaard, Piganzoli guadagna due posizioni
La terza e ultima settimana del Giro d’Italia 2026 si è aperta con la sedicesima tappa, andata in scena interamente in Svizzera e caratterizzata dall’esigente arrivo in salita di Carì (ultimi 11,6 chilometri all’8% di pendenza media). L’ascesa conclusiva ha fatto la differenza e ha dato una nuova fisionomia alla classifica generale, che non cambia però padrone: il fuoriclasse danese Jonas Vingegaard ha operato l’attacco risolutore quando mancavano sei chilometri al traguardo e ha fatto rapidamente il vuoto.
Il due volte vincitore del Tour de France ha rafforzato la maglia rossa, ha conquistato la quarta vittoria in questa edizione della Corsa Rosa (si è imposto su tutti gli arrivi in salita) e ha messo una seria ipoteca sul Trofeo Senza Fine. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha alzato le braccia al cielo con un vantaggio di poco superiore al minuto sull’austriaco Felix Gall, sull’australiano Jai Hindley, sul canadese Derek Gee e l’olandese Thymen Arensman. Il portoghese Afonso Eulalio ha pagato tre minuti ed è uscito dal podio virtuale.
Giulio Pellizzari si è staccato sulle primissime rampe dell’ultima salita, andando terribilmente in crisi e facendo fatica a salire: quando mancavano una decina di chilometri dal traguardo, il 22enne marchigiano si è defilato all’improvviso dal gruppetto dei migliori guidato proprio dai suoi uomini della Red Bull-BORA-hansgrohe (non si sono parlati? Si lavorava già per Hindley?) e ha dovuto dire addio ai sogni di battagliare per il podio, tagliando il traguardo ad addirittura diciotto minuti da Vingegaard. Il ribattezzato Duca di Camerino occupava la sesta posizione in classifica, ora è scivolato in 19ma piazza con un ritardo di 22’38”.
Jonas Vingegaard svetta al comando della graduatoria con un margine di 4’03” su Gall, 4’27” su Arensman, 5’00” su Hindley, 5’40” su Eulalio, 7’09” su Gee, 7’14” sull’australiano Michael Storer. Il miglior italiano in classifica è così diventato Davide Piganzoli, che da ultimo gregario di Vingegaard staziona in ottava posizione a 7’57” dal proprio capitano.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della sedicesima tappa. Domani (mercoledì 27 maggio) andrà in scena la diciassettesima frazione: 202 km da Cassano d’Adda ad Andalo, con tanti saliscendi e gli ultimi 2,3 km al 6,8% di pendenza media che potrebbero stuzzicare la fantasia degli uomini di classifica in una giornata sulla carta pensata per la fuga da lontano.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la sedicesima tappa)
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 30″ 62:10:26
2 3 ▲1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 18″ 4:03
3 4 ▲1 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 4:27
4 5 ▲1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 8″ 5:00
5 2 ▼3 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 5:40
6 9 ▲3 Gee-West Derek Lidl – Trek 7:09
7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 7:14
8 10 ▲2 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 7:57
9 8 ▼1 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 9:20
10 12 ▲2 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 9:44
11 11 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 10:03
12 13 ▲1 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 11:19
13 14 ▲1 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 13:47
14 15 ▲1 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 14:57
15 19 ▲4 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 16:54
16 17 ▲1 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 18:07
17 21 ▲4 Kulset Johannes Uno-X Mobility 19:23
18 16 ▼2 Hirt Jan NSN Cycling Team 21:17
19 6 ▼13 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 22:38
20 20 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 32:33
21 18 ▼3 Beloki Markel EF Education – EasyPost 2″ 41:09
22 22 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 14″ 42:26
23 26 ▲3 Poels Wout Unibet Rose Rockets 43:12
24 25 ▲1 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 45:00
25 24 ▼1 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 45:17
26 23 ▼3 Mas Enric Movistar Team 12″ 49:04
27 32 ▲5 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 53:40
28 33 ▲5 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 58:58
29 31 ▲2 Rubio Einer Movistar Team 10″ 1:00:51
30 35 ▲5 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 1:07:17
31 27 ▼4 Kench Josh Groupama – FDJ United 4″ 1:11:03
32 34 ▲2 López Juan Pedro Movistar Team 1:11:38
33 38 ▲5 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 1:11:49
34 30 ▼4 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 1:14:29
35 28 ▼7 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 1:15:34
36 36 – Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:15:36
37 29 ▼8 López Harold Martín XDS Astana Team 1:18:29
38 39 ▲1 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 1:20:53
39 40 ▲1 Ulissi Diego XDS Astana Team 8″ 1:22:53
40 37 ▼3 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 1:25:29
41 45 ▲4 Haig Jack Netcompany INEOS 1:26:56
42 42 – Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 1:27:32
43 41 ▼2 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 36″ 1:27:37
44 43 ▼1 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 1:28:18
45 47 ▲2 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 1:30:33
46 50 ▲4 Sheffield Magnus Netcompany INEOS 1:34:06
47 46 ▼1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 16″ 1:34:28
48 49 ▲1 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 1:36:52
49 44 ▼5 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 1:37:26
50 48 ▼2 Gualdi Simone Lotto Intermarché 1:44:32
51 51 – Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 1:45:31
52 53 ▲1 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 1:46:33
53 52 ▼1 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 1:51:36
54 54 – Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 1:52:44
55 61 ▲6 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 1:53:14
56 55 ▼1 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 1:54:02
57 57 – Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 1:54:25
58 60 ▲2 Valgren Michael EF Education – EasyPost 1:58:57
59 56 ▼3 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 2:03:41
60 64 ▲4 Schultz Nick NSN Cycling Team 2:04:11
61 58 ▼3 Zana Filippo Soudal Quick-Step 2:05:14
62 62 – Sobrero Matteo Lidl – Trek 2:08:12
63 65 ▲2 Oliveira Nelson Movistar Team 2:12:43
64 59 ▼5 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 2:13:21
65 68 ▲3 Barguil Warren Team Picnic PostNL 2:17:39
66 66 – Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 10″ 2:20:23
67 63 ▼4 Bettiol Alberto XDS Astana Team 12″ 2:21:30
68 67 ▼1 Aerts Toon Lotto Intermarché 6″ 2:27:33
69 73 ▲4 Segaert Alec Bahrain – Victorious 10″ 2:29:39
70 70 – Turner Ben Netcompany INEOS 2:30:07
71 75 ▲4 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 2:30:31
72 71 ▼1 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 2:32:39
73 69 ▼4 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 18″ 2:33:04
74 72 ▼2 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 2:36:15
75 78 ▲3 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:36:42
76 79 ▲3 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 2:37:36
77 82 ▲5 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech 2:37:48
78 74 ▼4 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 2:38:11
79 76 ▼3 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 2:41:27
80 84 ▲4 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 2:42:00
81 81 – Jacobs Johan Groupama – FDJ United 2:45:53
82 90 ▲8 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 2:46:27
83 80 ▼3 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 2:48:03
84 77 ▼7 Strong Corbin NSN Cycling Team 2:48:05
85 83 ▼2 Aular Orluis Movistar Team 6″ 2:48:40
86 92 ▲6 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 2:49:39
87 95 ▲8 Ganna Filippo Netcompany INEOS 2:51:13
88 85 ▼3 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 2:51:28
89 86 ▼3 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 2:51:41
90 99 ▲9 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 2:51:49
91 88 ▼3 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 2:52:12
92 91 ▼1 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 2:52:33
93 89 ▼4 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 2:52:39
94 108 ▲14 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 2:54:45
95 96 ▲1 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 8″ 2:57:51
96 97 ▲1 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 2:58:13
97 87 ▼10 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 6″ 2:58:22
98 93 ▼5 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 4″ 2:58:31
99 94 ▼5 Huens Axel Groupama – FDJ United 6″ 2:59:35
100 101 ▲1 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 3:00:57
101 102 ▲1 Shaw James EF Education – EasyPost 3:01:15
102 103 ▲1 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ 3:02:46
103 116 ▲13 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 3:02:47
104 98 ▼6 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 3:04:57
105 100 ▼5 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 3:05:00
106 109 ▲3 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 3:07:23
107 104 ▼3 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:07:40
108 110 ▲2 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 3:09:32
109 118 ▲9 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 8″ 3:12:13
110 105 ▼5 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step ,,
111 106 ▼5 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 3:12:18
112 107 ▼5 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 16″ 3:12:30
113 113 – Barthe Cyril Groupama – FDJ United 3:13:07
114 114 – Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 3:13:53
115 112 ▼3 Stannard Robert Bahrain – Victorious 3:14:50
116 117 ▲1 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 3:16:14
117 111 ▼6 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 3:16:50
118 120 ▲2 García Cortina Iván Movistar Team 3:20:07
119 115 ▼4 Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 3:20:12
120 121 ▲1 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 4″ 3:20:36
121 119 ▼2 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 3:25:09
122 124 ▲2 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 3:29:40
123 123 – Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 3:30:07
124 125 ▲1 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 3:35:05
125 126 ▲1 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 3:37:25
126 128 ▲2 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 3:38:59
127 127 – Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 3:39:42
128 129 ▲1 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 3:42:00
129 130 ▲1 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 3:42:58
130 131 ▲1 van Uden Casper Team Picnic PostNL 3:45:15
131 132 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 3:45:29
132 133 ▲1 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 3:45:34
133 134 ▲1 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 3:46:28
134 135 ▲1 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 3:49:23
135 136 ▲1 Naberman Tim Team Picnic PostNL 3:51:08
136 137 ▲1 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 3:52:12
137 138 ▲1 Smith Dion NSN Cycling Team 3:53:34
138 140 ▲2 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 3:55:24
139 139 – Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 3:56:55
140 141 ▲1 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 3:57:39
141 142 ▲1 Mullen Ryan NSN Cycling Team 3:58:51
142 143 ▲1 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 4:00:01
143 144 ▲1 Walscheid Max Lidl – Trek 4:02:02
144 145 ▲1 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 4:02:17
145 146 ▲1 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets 4:04:09
146 149 ▲3 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 4:05:34
147 147 – Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 4:06:40
148 148 – Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 4:07:21
149 153 ▲4 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 4:07:51
150 152 ▲2 Flynn Sean Team Picnic PostNL 4:07:58
151 150 ▼1 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 4:08:20
152 154 ▲2 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 4:08:58
153 151 ▼2 Consonni Simone Lidl – Trek 4:09:57
154 156 ▲2 Livyns Arjen XDS Astana Team 4:12:07
155 155 – Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 4:12:17
156 158 ▲2 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 4:17:49
157 157 – Malucelli Matteo XDS Astana Team 4:21:53