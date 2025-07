Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “Ora voglio vincere per Almeida. Dobbiamo rivedere la nostra strategia”

La nona tappa del Tour de France 2025 segna sicuramente una svolta nella corsa di Tadej Pogacar e della UAE Team Emirates. Il ritiro di Joao Almeida cambia certamente le strategie della squadra dello sloveno, che perde il suo principale uomo di fiducia. Il lusitano ha dovuto dare forfait dopo la brutta caduta di ieri.

Nell’intervista a fine tappa, Pogacar ha parlato proprio del ritiro del suo compagno di squadra: “Se io ho sofferto per tutta la tappa di oggi, non posso immaginare quanto debba aver sofferto lui. Ho il massimo rispetto per lui e sono molto dispiaciuto che debba lasciare la corsa”.

Sicuramente cambia ora il Tour per la maglia gialla e per la UAE: “Averlo nella lotta per la classifica generale era un lusso per noi. Ora dobbiamo rivedere la nostra strategia in modo che la sua assenza ci influenzi il meno possibile. Era in gran forma e non vedo l’ora che si riprenda e torni a correre”.

Adesso Pogacar ha uno stimolo in più per trionfare a Parigi: “Ora voglio vincere questo Tour de France anche per Joao”