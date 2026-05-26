CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Vingegaard domina anche a Carì. Crolla Pellizzari
Il copione non cambia. Quando la strada sale c’è un solo ed incontrastato dominatore. Jonas Vingegaard cala il poker, vince la sedicesima tappa del Giro d’Italia, Bellinzona-Carì di 113 chilometri e mette definitivamente le mani sulla corsa, se mai fossero esistiti dubbi sul verdetto finale.
Il danese sfrutta l’eccellente lavoro dei suoi compagni, parte a poco più di sei chilometri dalla conclusione e sgretola la resistenza dei rivali con irrisoria facilità. Il fuoriclasse del Team Visma precede l’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team, secondo con un ritardo di 1’09” e 1’11” sull’australiano Jai Hindley della Red Bull – BORA – hansgrohe.
Conquistano la Top 5 l’olandese Thymen Arensman della Netcompany Ineos, staccato di 1’14”, e il canadese Derek Gee della Lidl-Trek, quinto a 1’18”. Lo splendido Davide Piganzoli, dopo aver tirato a tutta per il suo capitano chiude sesto con un ritardo di 1’34” e conquista terreno prezioso nella classifica della maglia bianca.
Completano la Top 10 il colombiano Egan Bernal, settimo e staccato di 2’04”, il duo Michael Storer-Mathys Rondel della Tudor Pro Cycling Team e l’olandese Wout Poels della Unibet Rose Rockets. Chiude undicesimo il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain-Victorious. Giornata traumatica per Giulio Pellizzari che si stacca sull’ultima salita e arriva al traguardo con un ritardo di 18’06”.
ORDINE DI ARRIVO SEDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA
1 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 2:57:40
2 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +1:09
3 Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1:11
4 Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1:14
5 Derek Gee-West (Lidl – Trek) +1:18
6 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) +1:34
7 Egan Bernal (Netcompany INEOS) +2:04
8 Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +2:18
9 Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +2:55
10 Wout Poels (Unibet Rose Rockets) +3:04
11 Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) st
12 Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +3:17
13 Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +3:48
14 Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) st
15 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) +4:07
16 Johannes Kulset (Uno-X Mobility) +4:48
17 Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) st
18 David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +5:38
19 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +6:35
20 Rémy Rochas (Groupama – FDJ United) +6:46
21 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) +7:58
22 Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
23 Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team) +11:12
24 Magnus Sheffield (Netcompany INEOS) +11:14
25 Nick Schultz (NSN Cycling Team) +11:33
26 Einer Rubio (Movistar Team) st
27 Luca Vergallito (Alpecin – Premier Tech) st
28 Jan Hirt (NSN Cycling Team) st
29 Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) st
30 Aleksandr Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe) +12:19
31 Jack Haig (Netcompany INEOS) +13:06
32 Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike) st
33 Giovanni Aleotti (Red Bull – BORA – hansgrohe) +13:21
34 Michael Valgren (EF Education – EasyPost) +13:53
35 Diego Ulissi (XDS Astana Team) +15:17
36 Tobias Bayer (Alpecin – Premier Tech) +15:41
37 Johannes Staune-Mittet (Decathlon CMA CGM Team) st
38 Juan Pedro López (Movistar Team) st
39 Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike) st
40 Warren Barguil (Team Picnic PostNL) +15:47
41 Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) st
42 Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) st
43 Giulio Ciccone (Lidl – Trek) +18:06
44 Mick van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
45 Enric Mas (Movistar Team) st
46 Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) st
47 Nelson Oliveira (Movistar Team) st
48 Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) st
49 Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
50 Matteo Sobrero (Lidl – Trek) st
51 Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) st
52 Mathijs Paasschens (Bahrain – Victorious) st
53 Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) st
54 Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) st
55 Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) st
56 Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) st
57 Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek) st
58 Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) +18:38
59 Gianni Moscon (Red Bull – BORA – hansgrohe) +18:49
60 Lorenzo Rota (Lotto Intermarché) +18:56
61 Brieuc Rolland (Groupama – FDJ United) +19:03
62 Connor Swift (Netcompany INEOS) +20:54
63 Filippo Ganna (Netcompany INEOS) st
64 Alec Segaert (Bahrain – Victorious) +22:18
65 Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) +24:02
66 Fran Miholjević (Bahrain – Victorious) st
67 Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) st
68 Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM Team) st
69 Tim Rex (Team Visma | Lease a Bike) st
70 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team) st
71 Iván García Cortina (Movistar Team) st
72 Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) st
73 Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) st
74 Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) st
75 Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) st
76 Lorenzo Milesi (Movistar Team) st
77 Darren Rafferty (EF Education – EasyPost) +24:53
78 James Shaw (EF Education – EasyPost) st
79 Simone Gualdi (Lotto Intermarché) +25:26
80 Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber) st
81 Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) st
82 Cyril Barthe (Groupama – FDJ United) st
83 Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla) st
84 Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) st
85 Johan Jacobs (Groupama – FDJ United) st
86 Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) st
87 Orluis Aular (Movistar Team) +25:50
88 Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) +26:01
89 Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) st
90 Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost) +26:03
91 Jonas Geens (Alpecin – Premier Tech) st
92 Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta) +26:40
93 Filippo Zana (Soudal Quick-Step) +26:42
94 Ben Turner (Netcompany INEOS) +26:44
95 Josh Kench (Groupama – FDJ United) +26:57
96 Robert Stannard (Bahrain – Victorious) +27:41
97 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) +27:59
98 Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) st
99 David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +28:01
100 Timo Kielich (Team Visma | Lease a Bike) +28:16
101 Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) +28:47
102 Markel Beloki (EF Education – EasyPost) +29:26
103 Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) +29:34
104 Nico Denz (Red Bull – BORA – hansgrohe) +29:37
105 Alberto Bettiol (XDS Astana Team) +29:57
106 Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) +30:11
107 Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon CMA CGM Team) st
108 Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) +30:23
109 Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) st
110 Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) st
111 Jensen Plowright (Alpecin – Premier Tech) st
112 Max Walscheid (Lidl – Trek) st
113 Francesco Busatto (Alpecin – Premier Tech) st
114 Tim Naberman (Team Picnic PostNL) st
115 Casper van Uden (Team Picnic PostNL) st
116 António Morgado (UAE Team Emirates – XRG) st
117 Tomáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) st
118 Ethan Vernon (NSN Cycling Team) st
119 Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) st
120 Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) st
121 Ryan Mullen (NSN Cycling Team) st
122 Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) st
123 Toon Aerts (Lotto Intermarché) st
124 Harold Martín López (XDS Astana Team) st
125 Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) st
126 Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) st
127 Axel Huens (Groupama – FDJ United) st
128 Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) st
129 Jonathan Milan (Lidl – Trek) st
130 Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) st
131 Arjen Livyns (XDS Astana Team) st
132 Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling Team) st
133 Fabian Lienhard (Tudor Pro Cycling Team) st
134 Paul Penhoët (Groupama – FDJ United) st
135 Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek) st
136 Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) +30:34
137 Sean Flynn (Team Picnic PostNL) +31:04
138 Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step) st
139 Corbin Strong (NSN Cycling Team) st
140 Ayco Bastiaens (Soudal Quick-Step) st
141 Dion Smith (NSN Cycling Team) st
142 Robert Donaldson (Team Jayco AlUla) st
143 Paul Magnier (Soudal Quick-Step) +31:08
144 Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM Team) st
145 Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets) +31:09
146 Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) +31:41
147 Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG) st
148 Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) st
149 Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step) st
150 Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) +31:51
151 Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) +32:40
152 Elmar Reinders (Unibet Rose Rockets) st
153 Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) st
154 Nikita Tsvetkov (Bardiani CSF 7 Saber) st
155 Matteo Malucelli (XDS Astana Team) +33:17
156 Simone Consonni (Lidl – Trek) st
157 Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Premier Tech) st