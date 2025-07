Tour de France 2025, Mathieu van der Poel: “Non è una bella giornata, il mio pensiero va a Jasper”

Si conclude con una volata frenetica la terza tappa del Tour de France 2025. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) è riuscito ad anticipare al fotofinish Jonathan Milan (Lidl-Trek), ottendendo la 61esima vittoria in carriera a Dunkerque. L’azzurro invece si deve accontentare della maglia verde, visto anche il ritiro di Jasper Philipsen dopo una bruttissima caduta.

Si conclude così una frazione tutt’altro che semplice, condizionata dalle tante cadute in gruppo. I big sono riusciti ad evitare il trambusto finale, ad eccezione di Remco Evenepoel, vittima di una caduta fortunatamente senza conseguenze. La classifica generale non subisce perciò variazioni, con Mathieu Van der Poel in maglia gialla, seguito da Pogacar e Vingegaard.

Domani la quarta tappa sembra essere disegnata proprio per il fuoriclasse olandese, che proverà ad ottenere il secondo successo al Tour de France 2025. Come riportato da cyclismact.net, Mathieu Van der Poel si è così espresso sulla tappa odierna: “Non è certo una bella giornata, ma il mio pensiero va a Jasper. È molto triste e amaro perderlo oggi e per il resto del Tour de France. È molto probabile che si sia rotto qualcosa. Con lui puntavamo alla maglia verde. Oggi non è un giorno felice. Credo che Kaden Groves diventerà il velocista designato della squadra. Anche in passato ha dimostrato di essere in grado di vincere”.

“Oggi è stato un po’ difficile riprendere il ritmo dopo quello che è successo, ma lo faremo nei prossimi giorni e lotteremo per la vittoria con Kaden. La tappa di domani sembra piuttosto dura. Spero di avere buone gambe per cercare di vincere e mantenere la Maglia Gialla. Se cercherò di lottare per la maglia verde? Non credo. Sarebbe difficile per me vincerla, visto che ho già saltato alcuni sprint e intermedi. Mi concentrerò invece sulla vittoria di un’altra tappa”, ha poi concluso la maglia gialla.