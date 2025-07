Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Milan sfiora la vittoria e si consola con la maglia verde. Sfortunato Philipsen

PAGELLE TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Tim Merlier 10: il belga si sblocca in questo Tour de France e si prende la vittoria con un colpo di reni perfetto. Praticamente senza una squadra al suo fianco, il campione d’Europa in carica deve fare tutto da solo e riesce a rimontare Milan, bruciandolo davvero di pochissimi millimetri sul traguardo. Con il ritiro di Philipsen è probabilmente il favorito principale ad ogni volata e dopo che si è sbloccato sarà difficile da battere.

Jonathan Milan 8: purtroppo il friulano non riesce a rompere la maledizione dell’Italia al Tour de France. La Lidl Trek si perde via con il trenino nell’ultimo chilometro, ma l’azzurro è molto bravo a trovare la ruota di quello della Jayco. Per la vittoria purtroppo è mancato davvero pochissimo, con Merlier che ha avuto un miglior colpo di reni. Resta comunque la soddisfazione di indossare la maglia verde, considerando che anche oggi ha vinto lo sprint intermedio.

Jasper Philipsen s.v: sfortunatissimo il belga dell’Alpecin Deceunick, che si è dovuto già ritirare dal Tour de France dopo la caduta che lo ha coinvolto al traguardo intermedio di Isbergues. Il vincitore della prima tappa è entrato in contatto fortuitamente con il francese Coquard, sbattendo a terra violentemente e procurandosi probabilmente un infortunio alla spalla. Il Tour perde così uno dei suoi protagonisti.

Biniam Girmay 5,5: non sembra avere la condizione dell’anno scorso, ma resta un cliente comunque scomodo per Milan nella lotta alla maglia verde. Oggi è rimasto un po’ bloccato nell’arrivo frenetico di Dunkerque, ma gli è mancato il guizzo giusto, chiudendo al sesto posto.

Phil Bauhaus 6,5: la volata di oggi non era per niente semplice, anche per le molteplice cadute ed il nervosismo in gruppo. Alla fine centra comunque un buon terzo posto, che può dargli ulteriore fiducia per le prossime tappe dedicate agli sprint.