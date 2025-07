LIVE Motocross, GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA: Adamo deve iniziare la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Finlandia 2025, Adamo continua la sua rincorsa verso la tabella rossa.

Finalmente Kay De Wolf ritorno ai suoi livelli che più gli competono dopo il brutto Gran Premio di Matterley Basin e si impone nella Qualifying Race di MX2 del Gran Premio di Finlandia 2025, tredicesima tappa del lungo Mondiale Motocross di MX2.

Il lupo olandese dell’Husqvarna ha fatto il pieno di punti ieri nella gara di qualifica del sabato, ottenendo i 10 punti a disposizione e garantendosi la miglior scelta possibile del cancelletto in griglia per le due gare di oggi sulla sabbia del KymiRing.

De Wolf ha approfittato della bruttissima caduta di Liam Everts, ritrovandosi in prima piazza e conservandola fino al traguardo dopo aver sorpassato in precedenza la KTM del giovane fenomeno belga Sacha Coenen (2° a 6.407 dalla vetta) e la Triumph dello spagnolo Guillem Farres (3° a 12.197). Quarta posizione al traguardo per il leader del campionato Simon Laengenfelder (KTM), che può ritenersi contento avendo ottenuto altri due punticini sul suo primo inseguitore, il siciliano Andrea Adamo, sesto con la sua KTM.

Dopo la gara di qualifica, Laengenfelder si fissa saldamente in vetta alla classifica generale del Mondiale MX2 con un buon margine di 54 punti su Adamo, 67 su De Wolf, 118 su Everts e 140 su Sacha Coenen. Oggi le due gare principali della domenica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MX2, GP Finlandia 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 12.15 mentre la gara 2 sarà alle 15.10. Buon divertimento!