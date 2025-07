Pallanuoto: esordio semplice per il Settebello ai Mondiali. Romania battuta 17-5

L’avversario non era assolutamente di quelli da temere, ma il Settebello, tornato a giocare un’importante manifestazione internazionale dopo la beffa olimpica di Parigi, ha già dimostrato di essere in palla. Esordio soft per la Nazionale italiana di pallanuoto maschile ai Mondiali di Singapore: gli azzurri hanno battuto nel primo match del Gruppo A la Romania per 17-5.

La partita praticamente c’è per una decina di minuti, con gli azzurri che sono entrati in acqua contratti e vanno addirittura sotto nel punteggio a fine primo quarto. Poi arriva un parziale impressionante: secondo periodo da 5-0 con un giro palla eccellente, tante ripartenze e le reti di Iocchi Gratta, Condemi, Gianazza e Bruni.

Rottura prolungata per la Romania: si sblocca anche Di Fulvio, il parziale nel terzo periodo è di 6-2 con Neamtu l’unico che prova a rispondere. Condemi (top scorer con quattro reti) e Bruni scatenati, l’Italia dilaga, il quarto periodo è in gestione.

Romania-Italia 5-17

Romania: Tic , Iudean , Lutescu , Fulea , Neamtu 3, Prioteasa , Tepelus , Oanta , Gheorghe , Georgescu 1, Oltean , Vancsik 1, Dragusin , Belenyesi . All. Bogdan Rath

Italia: Nicosia , Di Fulvio 2, Damonte , Cannella , Ferrero 1, Gianazza 1, Condemi 4, Presciutti N. 1, Bruni 3, Di Somma 2, Velotto , Baggi Necchi , Cassia 2, Iocchi Gratta 1. All. Alessandro Campagna

Arbitri: ZHANG Liang (CHN), STAVRIDIS Georgios (GRE)

Note

Parziali: 2-1 0-5 2-6 1-5 Superiorità numeriche: Romania 3/11 e Italia 8/11 + 2 rigori. Nel primo tempo, al minuto 2’22”, Cannella fallisce un rigore (parato da Tic). A 1’41” del quarto tempo esordio di Baggi Necchi che sostituisce Nicosia tra i pali. Usciti per limite di falli nel quarto tempo Cassia (0’38”) e Tepelus (7’00”). Per l’Italia in tribuna Del Basso.