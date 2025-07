Italia-Singapore oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming

Terza ed ultima partita del Girone preliminare ai Mondiali di pallanuoto femminile per la Nazionale italiana. Match sulla carta più soft per il Setterosa di Carlo Silipo che se la vedrà con le padrone di casa di Singapore. Il destino è già segnato per la compagine tricolore che in ogni caso dovrà passare dal play-off, oggi l’obiettivo è quello di agguantare la seconda piazza nel raggruppamento.

Il match Italia-Singapore dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile, in corso proprio a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA-SINGAPORE PALLANUOTO FEMMINILE

Martedì 15 luglio

13.10 Girone A: Italia-Singapore – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ITALIA-SINGAPORE MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

