LIVE Italia-Portogallo 1-1, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: a Girelli risponde all’89’ Gomes. Azzurre beffate allo scadere!

Al termine della partita l’Italia va a 4 punti dopo la vittoria con il Belgio e il pareggio contro il Portogallo. Spagna a 6 punti (la prossima avversaria), Belgio a 3 e Portogallo a 1.

L’Italia gestisce e fa il suo ritmo per quasi tutta la partita. Parte bene con una traversa e un gol annullato nel primo tempo dove il Portogallo non è riuscito a creare quasi nulla. Ad inizio ripresa tuttavia, le lusitane cambiano marcia. Nonostante questo, nel miglior momento delle avversarie, Cristiana Girelli tira fuori dal cilindro un coniglio incredibile. Apre il piatto destro e incrocia dall’altra parte. Le azzurre vengono riprese solo sul finire della partita da un’imbucata di Gomes.

Italia – Portogallo 1-1.

90’+8 Solo esterno della reta per Bonansea con un’azione magistrale. FINISCE QUI!!!

90’+7 Non ci arriva Bonansea, recupera Greggi che spedisce da Caruso. Niente il Portogallo fa buona guardia.

90’+6 Palla che spiove per la testa delle attaccanti italiane, ma le lusitane difendono bene. Angolo per le azzurre.

90’+4 Ribattuto subito lontano in zona offensiva per l’Italia. Cartellino giallo e quindi rosso per somma di ammonizioni per Borges! Portogallo in 10 per i minuti rimasti!

90’+3 Che sventata da parte di Giuliani. Palla pericolosissima messa in angolo!

90’+2 Severini tenta la conclusione ma è praticamente un passaggio a Morais.

90’+2 Tutte in avanti le azzurre. Si lotta su ogni pallone.

90′ Sono 7 i minuti di recupero.

89′ Subito dall’altra parte con Bonansea che tenta di testa un tiro molto complesso, salva Morais in extremis!!

88′ GOOOLLL. Non ci può arrivare Giuliani, arriva Diana Gomes che con il suo tiro beffa l’estremo portiere italiano. Si era salvata la difesa azzurra fino a qualche istante prima con una traversa di Dolores Silva.

87′ Salvai mette la testa su un pallone diretto a Tatiana Pinto. Sarà angolo.

86′ Ha chiesto il cambio Cristiana Girelli, forse esausta dopo la performance di questa sera. Esce Boattin, al suo posto Bergamaschi, ed entra Bonansea proprio per Girelli. La fascia di capitana rimarrà a Linari.

84′ Ci ha provato subito Cambiaghi dall’altra parte! Bella chiusura della difesa lusitana.

83′ Altri cambi in casa Portogallo. Escono Diana Silva e Francisca Nazareth per Encarnacao e Silva.

82′ E’ FUORIGIOCO!!! Le azzurre tirano un sospiro di sollievo.

81′ C’è in corso un check per valutare un possibile fuorigioco di Silva.

80′ GOL di Diana Silva dopo il colpo di testa sul palo, arriva il tap-in sempre suo che non può che centrare bene la sfera.

79′ Boattin tira giù Borges che l’aveva saltata. Sarà punizione.

78′ Cross sporcato di Pinto che spazza Lenzini. Sarà corner per le portoghesi. Chiedono un colpo di mano le lusitane!

77′ Manovrano le lusitane. Stanno aspettando il buco giusto dove infilarsi.

76′ Si rimane in zona offensiva per il Portogallo. Altra rimessa laterale da posizione pericolosa.

74′ Entra Oliviero al posto di Di Guglielmo tra le fila azzurre. Dall’altra parte, invece, esce Norton ed entra Jacinto.

73′ Ci mette la testa Salvai sul cross di Silva. Ancora avanti le portoghesi.

72′ Bisogna però che l’11 di Soncin tenga alta l’attenzione. Le lusitane si sono dimostrate molto pericolose negli ultimi minuti.

70′ Guarda il portiere, apre il piatto destro a giro e batte l’estremo difensore portoghese!! MA che GOLLLL!!!!!

70′ COLPO DA MAESTRA DI GIRELLIIIIIIIIII!!! 59° gol in azzurro per lei!!!! Da fuori classe!!!!!!!

69′ Borges direttamente tra le braccia di Giuliani.

69′ Di Guglielmo inciampa e regala il pallone alle avversarie. Ancora avanti l’11 iberico.

68′ L’Italia deve stare attenta a non scoprirsi. Molto veloci le lusitane.

67′ Battuta malissimo, la palla viene intercettata subito dalle lusitane che lanciano Jessica Silva che ha puntato l’area da sola. Alla fine prova il controllo e perde l’occasione per calciare in porta. Si riparte dal fondo.

66′ Travolta Cambiaghi, si riparte da punizione a centrocampo in favore dell’Italia.

65′ Cambi anche per il Portogallo. Esce Marchao ed entra Amado, fuori anche Capeta per Jessica Silva.

63′ Fa buona guardia Lenzini. Colta da crampi nel frattempo Marcao.

61′ Stavolta prolunga Salvai ma il Portogallo esce bene.

61′ Salvai prova a prolungare, altro corner.

61′ Rimane avanti la squadra di Soncin. Angolo per le azzurre.

60′ ALTRO SQUILLO ITALIA!!! Caruso ha davanti a sé una prateria e decide di calciare. Di poco alto sopra la traversa!

59′ Ci prova subito Severini in acrobazia sugli sviluppi d un cross nato da una rimessa laterale.

57′ Cantore esce per Cambiaghi. Fuori anche Giugliano per Greggi.

57′ Ci prova Cantore a far salire la squadra. Arrivato il momento dei cambi.

55′ E’ aumentato però il livello tecnico delle lusitane. Meglio, molto meglio, nel fraseggio in questa fase di secondo tempo. Punizione per il Portogallo, chance per mettere un pallone in mezzo.

53′ Palla difficile per Caruso che non aggancia in area. La fa sua il portiere portoghese.

52′ Mette fuori Linari su cross di Marcao. Avanza e prende campo il Portogallo.

51′ La costante rimane la quantità di passaggi sbagliati da entrambe le parti.

50′ Rinvio che arriva a Giugliano che prova a puntare Marcao. Rimessa laterale guadagnata.

49′ Traversone in mezzo all’area ma le attaccanti portoghesi non sono al loro posto. Lascia sfilare Giuliani.

48′ Partite con ritmi più blandi le due squadre rispetto al primo tempo. Più studio e meno impulsività.

46′ Bellissimo filtrante di Di Guglielmo che però non trova Cantore, che forse non pensava potesse arrivare fino a lei.

45′ Si riparte! Non ci sono cambi!

22:01 A breve di nuovo le squadre in campo.

21:58 Italia fin qui maggiormente pericolosa rispetto alle avversarie lusitane. Un gol annullato in fuorigioco e una traversa colpita per la formazione di Soncin nei primi 45′.

Termina qui il 1° tempo. Italia – Portogallo 0-0.

45′ Saranno 2 i minuti di recupero.

45′ OCCASIONISSIMA DI GIRELLI!!! Che parata dell’estremo difensore portoghese. Non trova la potenza Girelli dopo la bellissima palla di Severini in mezzo.

44′ Sgoccioli del primo tempo. Gol annullato e traversa di Salvai per le azzurre. Nessuna chiara occasione per il Portogallo che però rimane molto fisico e pericoloso.

43′ Pallone smanacciato dal portiere, ma rimangono in 3 a terra in area.

42′ Finisce a terra Girelli, sarà calcio di punizione per le azzurre dalla sinistra da posizione ottima.

41′ Si gioca al centro. Tanti passaggi sbagliati e azioni fermate sul nascere.

39′ Cartellino Giallo severissimo per Giugliano che ha strattonato l’avversaria a centrocampo.

38′ Le italiane cercano di sfondare sulla sinistra ma le lusitane sono davvero molto brave e ben schierate dietro.

36′ Netto il fuorigioco, ma le azzurre si muovono bene nell’area di rigore avversaria.

35′ GOLLL in fuorigioco dell’Italia dopo il colpo di testa di Girelli e il tap-in di Severini. PECCATO!!!

34′ Si riparte solo ora dopo lo stop in seguito alla caduta di Silva. Niente di grave per fortuna, solo un dolore alla spalla sinistra. Al momento è ancora fuori ma il gioco è ripreso.

32′ Corpo a corpo tra Silva e Di Guglielmo, rimasta a terra Silva ma sarà fallo a favore delle azzurre.

31′ Diventata molto fisica la partita. Non ci si risparmia sugli interventi. Caruso si incarta in area e perde palla, poi Severini decisa per fermare la ripartenza.

30′ Altro intervento ottimo di Salvai che stoppa sul nascere una bella iniziativa delle avversarie.

29′ Atteggiamento diverso da parte del Portogallo rispetto al match contro la Spagna. Molto meno passive le lusitane.

28′ Chiusura fallosa di Norton su Severini che non viene tuttavia fischiata. Si fa sentire dalla panchina Soncin.

27′ Momento di errori a centrocampo. Parecchie le sviste e i passaggi sbagliati da entrambe le parti.

26′ Cerca il filtrante Severini per Caruso ma era una giocata difficile e le portoghesi fanno buona guardia.

25′ Soncin vuole che il gioco si spinga anche e di più sulla sinistra dove c’è Boattin, poco cercata fin qui.

24′ Linari difende un pallone preziosissimo che stava velenosamente attraversando l’area di rigore. Leggermente più propositive le iberiche ora.

23′ Battuto corto anche dalle lusitane. Si riparte dalle retrovie.

22′ Più pericolosa la formazione di Soncin in questa prima fase di partita. Giuliani mette il pugno per sventare il colpo di testa di Diana Silva.

20′ TRAVERSA DI SALVAI DI TESTA!!!! Bellissima palla messa in mezzo, solo la trasversa a negare il gol!

19′ Ci prova Boattin a saltare l’avversaria e a crossare ma perde palla. Fermata Cantore in maniera fallosa, altra punizione per le azzurre.

18′ Niente da fare, le portoghesi difendono bene e riconquistano il pallone. Sono loro ad impostare adesso.

17′ Angolo battuto corto, guadagnata un’altra rimessa laterale.

16′ Altro angolo Italia. Tante dentro a saltare.

15′ Ci prova Cantore a saltare Marcao… Guadagna un ottima rimessa laterale.

15′ Molto cercata Diana Silva sulla sua velocità. Sarà un clichè per tutta la partita…

14′ Parte Giugliano, palla allontanata dal portiere. Rimane lì l’Italia.

14′ Chance di mettere una bella palla in mezzo da calcio piazzato per le azzurre.

13′ Buona l’intensità fin qui. Tanta velocità e rapidità in questi primi 15 minuti di gioco. Di Guglielmo colpita alla testa da Tatiana Pinto durante un contrasto aereo. Attualmente fermo il gioco.

11′ Capeta non chiude il triangolo nel modo corretto ma le portoghesi rimangono lì in zona d’attacco.

10′ Tocco con il braccio di Girelli a centrocampo, ripartono le lusitane.

9′ Prova ad impostare dal basso il Portogallo ma l’Italia pressa alta e quindi riesce a strappare il pallone in zona offensiva.

8′ Angolo battuto corto, ci mette una pezza la squadra avversaria. Si riparte dal fondo nuovamente.

8′ Si è coordinata benissimo GIRELLI!!! Non si fa sorprendere l’estremo difensore portoghese. CORNER per le azzurre.

7′ Spazio per Di Guglielmo che decide, però di tornare indietro da Giuliani. Cercano di studiare il momento giusto le ragazze di Soncin.

6′ Chiusura stupenda di Linari che interrompe la trama offensiva portoghese e rimette in moto la macchina italiana. Palla di Di Guglielmo in mezzo… Ci arriva il portiere lusitano. Buona manovra azzurra.

4′ Manovra però bene in avanti il Portogallo. Tanta velocità nelle giocatrici offensive.

4′ Bella palla di Diana Silva per Marcao che però non trova nessuno in area con il suo traversone in mezzo.

3′ L’intensità della pioggia è diminuita nel frattempo. Il campo resta ovviamente molto complicato per via della scivolosità.

2′ Rientrata Caruso, subito suo il guizzo per cercare una palla filtrante dentro. Soltanto rimessa dal fondo purtroppo.

1′ Subito a terra Caruso che ha preso una botta allo stomaco.

1′ Italia a manovrare il primo pallone.

20:58 Ad arbitrare la gara sarà la croata Ivana Martincic.

20:54 Le squadre stanno entrando in questo momento in campo. A breve gli inni e poi il calcio d’inizio.

20:50 Il Portogallo, dopo la sconfitta subita per 5-0 dalle cugine spagnole si trasforma e cambia tante giocatrici in campo. Sarà dunque un team diversa quello che affronteranno oggi le azzurre.

20:48 A Ginevra, più precisamente allo Stade de Geneve, sta diluviando nel pre partita. L’atmosfera però è stupenda. Tanti i tifosi accorsi a tifare sia le proprie squadre sia lo spettacolo.

20:46 I pronostici sono tutti a favore della formazione azzurra. Nei 16 incontri precedenti, infatti, per ben 14 volte la formazione italiana ha strappato i 3 punti (comprese le ultime 7 sfide)

20:43 Il tecnico delle azzurre ha deciso di schierare il tridente offensivo con Caruso (in gol contro il Belgio), Cantore e Girelli.

20:40 Partita fondamentale per le ragazze di Soncin che in caso di vittoria ipotecherebbero la qualificazione ai quarti con un turno d’anticipo.

20.10 Ecco le formazioni ufficiali.

Italia: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Giugliano, Severini, Boattin; Caruso, Girelli, Cantore.

Portogallo: Patricia Morais; Diana Gomes, Carole Costa, Fatima Pinto; Ana Borges, Andreia Norton, Tatiana Pinto, Francisca Nazareth, Joana Marcao; Ana Capeta, Diana Silva.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo di calcio femminile, partita valida per i gironi degli Europei 2025.

Le azzurre si presentano all’appuntamento contro le lusitane con una chance da non perdere: blindare la qualificazione. In caso di mancata vittoria delle belghe sulle spagnole, incontro che avverrà 3 ore prima rispetto alla sfida delle italiane, attese in campo alle 21:00, l’11 di Soncin potrebbe staccare il pass per i quarti di finale con un turno d’anticipo. Le ragazze allenate da Andrea Soncin, infatti, si trovano a punteggio pieno dopo la vittoria contro il Belgio ma attualmente al secondo posto (dietro alla Spagna) per differenza reti (le iberiche hanno vinto sulle cugine portoghesi per 5-0).

Imperativo, dunque, vincere per la formazione del Belpaese. Tuttavia, i pronostici sono tutti a favore della formazione azzurra. Nei 16 incontri precedenti, infatti, per ben 14 volte la formazione italiana ha strappato i 3 punti (comprese le ultime 7 sfide). A Ginevra, allo Stade de Genève, l’incontro sarà dunque di vitale importanza per evitare di andare a giocarsi la qualificazione all’ultima di girone.

A sbloccarla, contro il Belgio, è stata Arianna Caruso, uno delle colonne portanti della franchigia azzurra. Giovedì Soncin è sceso in campo con un 3-5-2 classico con Giugliano, Severini e Caruso come asse centrale a centrocampo e la coppia Cantore-Girelli in attacco. Probabile che la formazione di questa sera non riservi sorprese anche se le giocatrici valide sono tante e scalpitano per avere un posto tra le titolari.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. Non ci resta che darvi appuntamento a questa sera. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00. Buona partita!