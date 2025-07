Dove vedere in tv Italia-Giappone, Finale Universiadi 2025 volley femminile: orario, programma, streaming

Mercoledì 23 luglio alle Universiadi 2025 si disputerà la finale del torneo di volley femminile tra Italia e Giappone: alle ore 20.00 alla Max Schmeling Halle di Berlino, in Germania, azzurre e nipponiche si affronteranno per conquistare la medaglia d’oro.

La finale tra Italia e Giappone del torneo di volley femminile alle Universiadi 2025 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita su discovery+, DAZN e FISU.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

Mercoledì 23 luglio

20.00 Volley femminile, finale: Italia-Giappone – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE UNIVERSIADI 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING