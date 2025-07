LIVE Italia-Cina, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: playoff insidioso per il Setterosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La larga vittoria contro le singaporiane manda in archivio la prima fase della competizione del Setterosa che ora guarda agli ottavi di finale dove affronterà oggi la Cina, terza del gruppo B, guidata dalla leggenda Miki Oca. Tutte in rete le italiane con da segnalare la sestina di Cocchiere contro un Singapore troppo lontano per competere a questi livelli.

“Avevo detto alle ragazze di affrontare questa partita divertendosi – commenta il CT Carlo Silipo come riportato dalla federnuoto.it – Sono contento che le rotazioni hanno funzionato e tutte le atlete sono andate a segno. Sono contento anche che Santapaola abbia parato un rigore ed è entrata ufficialmente in questo mondiale. Ora abbiamo il quarto di finale con la Cina che è una squadra sempre fastidiosa. Con il nuovo allenatore Miki Oca hanno compiuto un miglioramento sia tecnico che tattico. Dovremo studiare le contromosse giuste perché contro l’Olanda hanno dimostrato di giocare alla pari per oltre due tempi. Sarà un match impegnativo“. Obiettivo principale i quarti di finale.

I convocati. Atlete: Alessia Millo e Carlotta Meggiato (Plebisicito Padova), Sofia Giustini (CN Sabadell), Paola Di Maria e Helga Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Morena Leone e Gaia Gagliardi (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol, Veronica Gant e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste).

Staff: commissario tecnico Carlo Silipo

