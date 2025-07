Quando la semifinale dell’Italia di calcio femminile? Data, orario, avversaria, tv

La Nazionale italiana di calcio femminile ha realizzato un sogno. 28 anni dopo l’ultima volta, le azzurre infatti disputeranno una semifinale di un Campionato Europeo. L’impresa è stata compiuta nella serata di mercoledì 16 luglio, grazie alla memorabile (e destinata a rimanere negli annali) vittoria per 2-1 della compagine tricolore ai danni della Norvegia, maturata grazie ad una doppietta della bomber Cristiana Girelli.

Si tratta di un vero capolavoro frutto dell’apporto decisivo di Mister Andrea Soncin, il quale ha costruito una squadra capace di mettere sul campo un gioco corale e di qualità, complice anche la presenza di profili di alto livello. Oltre infatti alla Capitana appena citata, il CT può contare sul prezioso contributo di giocatrici come Sofia Cantore, Cecilia Salvai e Manuela Giugliano.

Ma quale sarà la squadra che affronterà le nostre ragazze in semifinale? E quando si giocherà la partita? Stando al programma, la data da segnare nel calendario è quella di martedì 22 luglio (ore 21:00) allo Stade de Genève (lo stesso che ha ospitato il quarto vincente dell’Italia). Per conoscere l’avversaria, si dovrà aspettare la sfida che metterà a confronto domani Svezia e Inghilterra. La vincente se la vedrà con le azzurre.

La copertura televisiva dell’incontro sarà garantita dalla RAI, con messa in onda su Rai 2, anche se non è impossibile immaginarsi un passaggio alla rete ammiraglia come avvenuto per la disputa contro la Norvegia. In streaming si potrà seguire su Rai Play, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

DOVE VEDERE IN TV LA SEMIFINALE DELL’ITALIA AGLI EUROPEI DI CALCIO FEMMINILE

Martedì 22 luglio

Ore 21.00 Italia vs Inghilterra/Svezia – Stade de Genève a Ginevra (Svizzera) – Diretta TV su Rai 2 (possibile messa in onda su Rai 1, palinsesto in via di definizione)

PROGRAMMA SEMIFINALE ITALIA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (possibile trasmissione su Rai 1 HD, palinsesto in via di definizione)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport