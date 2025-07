LIVE Cobolli-Djokovic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: serve la testa sgombra per provarci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON (2° MATCH DALLE 14.00)

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale da brividi a Wimbledon 2025 che vede di fronte il sorprendente Flavio COBOLLI opposto al sua maestà Novak DJOKOVIC per un posto in semifinale!

Il clamoroso percorso del romano prosegue sul campo più prestigioso del mondo, il Centre Court dell’All England Tennis & Croquet Club, che mai aveva varcato prima. Per a verità, è solo la seconda edizione dello Slam londinese che Cobolli gioca nel tabellone principale, e quest’anno ha letteralmente fatto il botto raggiungendo un insperato ma meraviglioso primo quarto di finale Major.

Un solo parziale lasciato per strada dal romano nel percorso d’avvicinamento innanzitutto alla top 20 (ufficializzata), nella sfida di ottavi di finale da oltre 3h30′ contro il campione degli US Open 2014 Marin Cilic vinta col punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Prima le vittorie contro Zhukhayev, Pinnington Jones e soprattutto il perentorio 6-2, 6-4, 6-2 al beby fenomeno Jakub Mensik. Oggi, servirà la partita della vita contro il suo idolo tennistico!

Il serbo ha rischiato e tanto contro Alex De Minaur, nel primo vero test di questa edizione dei Championships 2025. Dopo un primo parziale shock, perso per 1-6 con ben 3 break subiti, il serbo è in qualche modo riuscito a portare a casa il secondo parziale cedendo comunque per altre 2 volte la battuta, per poi giocare un 3° set solido. Nel 4° però era sotto 0-3 e 1-4 prima di piazzare 5 giochi consecutivi che hanno lasciato al palo il poco concreto aussie.

Djokovic che gioca il sedicesimo quarto di finale a Wimbledon, e ha battuto Cobolli nell’unico precedente tra i due, nel 2° turno di Shanghai 2024: finì col netto score di 6-1, 6-2. Quest’oggi è molto difficile pronosticare una vittoria del romano, sarà da capire come il n.3 d’Italia sarà in grado di fronteggiare l’emozione di varcare per la prima volta quel corridoio lì.

Azzurro sicuro della top 20, se vince oggi diventa numero 14 del mondo! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del quarto di finale tra Flavio COBOLLI e Novak DJOKOVIC, si gioca dopo Andreeva-Bencic che iniziano alle 14:30, vi aspettiamo!