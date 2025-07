L’Italia conquista il primo posto nella Nations League di volley femminile se… Le combinazioni

L’Italia ha infilato undici vittorie consecutive nella Nations League di volley femminile, difendendo la propria imbattibilità nel prestigioso torneo internazionale itinerante e confermandosi al comando della classifica generale con 11 successi (30 punti, 33-7 il quoziente set). Le Campionesse Olimpiche sono inseguite dal Brasile a quota 10 affermazioni (28 punti) e soltanto le verdeoro possono superare le azzurre quando manca una partita al termine della fase preliminare.

Le ragazze del CT Julio Velasco scenderanno in campo ad Apeldoorn per fronteggiare l’Olanda padrona di casa, mentre le sudamericane incroceranno il Giappone a domicilio. Anna Danesi e compagne giocheranno alle ore 16.00, dunque conoscendo già il risultato delle avversarie (fischio d’inizio alle ore 12.20) e con il quadro della situazione ancora più chiaro. Cosa deve fare l’Italia per chiudere al primo posto la fase preliminare della Nations League di volley femminile?

Le azzurre devono vincere oppure perdere al tie-break. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 contro le oranje, allora servirebbe una sconfitta del Brasile o massimo una vittoria al tie-break. Sono questi gli scenari che permetterebbero alla nostra Nazionale di primeggiare e affrontare l’ottava classificata nei quarti di finale della Final Eight e poi in semifinale la vincente del confronto tra quarta e quinta, mentre in caso di secondo posto si incrocerebbe la settima ai quarti e poi in semifinale la vincente della sfida tra terza e sesta.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY

1. Italia 11 vittorie (30 punti, 33-7 il quoziente set)

2. Brasile 10 vittorie (28 punti, 30-11 il quoziente set)

3. Giappone 9 vittorie (27 punti, 30-9 il quoziente set)

4. Polonia 8 vittorie (24 punti, 28-15 il quoziente set)

5. Turchia 8 vittorie (23 punti, 28-14 il quoziente set)

6. Cina 7 vittorie (20 punti, 24-16 il quoziente set)

7. Germania 6 vittorie (19 punti, 24-18 il quoziente set)

8. USA 6 vittorie (17 punti, 21-18 il quoziente set)

9. Paesi Bassi 5 vittorie (15 punti, 19-24 il quoziente set)

10. Cechia 5 vittorie (14 punti, 20-23 il quoziente set)

11. Repubblica Dominicana 5 vittorie (13 punti, 19-24 il quoziente set)

12. Francia 4 vittorie (14 punti, 20-25 il quoziente set)

13. Bulgaria 4 vittorie (11 punti, 19-28 il quoziente set)

14. Belgio 3 vittorie (8 punti, 12-28 il quoziente set)

15. Serbia 2 vittorie (11 punti, 18-28 il quoziente set)

16. Canada 2 vittorie (7 punti, 14-28 il quoziente set)

17. Corea del Sud 1 vittoria (5 punti, 11-32 il quoziente set)

18. Thailandia 1 vittoria (5 punti, 9-21 il quoziente set)