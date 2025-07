Un’altra giornata memorabile per il ciclismo italiano al Tour de France 2025! Jonathan Milan conquista la seconda vittoria di tappa, imponendosi allo sprint sotto la pioggia nella diciassettesima frazione a Valence. Un successo costruito con un lavoro di squadra perfetto, fondamentale anche per la lotta alla Maglia Verde, che ora sembra davvero alla portata del 24enne azzurro. Grande prova di forza, strategia impeccabile e tanto cuore per un trionfo spettacolare che infiamma la corsa verso Parigi. In testa alla classifica generale resta lo sloveno Tadej Pogacar, ora atteso dalle grandi salite alpine. Ne parliamo oggi in Bike Today con Gian Luca Giardini: analisi della tappa, considerazioni sulla classifica e prospettive per le prossime giornate. Iscriviti al canale per tutti gli aggiornamenti sul Tour de France 2025!