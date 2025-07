Italia-Ucraina oggi in tv, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

L’Ucraina sogna in grande e punta decisa alla qualificazione per la Final Eight della Volleyball Nations League 2025. Il confronto di oggi rappresenta un crocevia fondamentale sia per l’Italia, che con un successo potrebbe blindare il passaggio alla fase finale, sia per la sorprendente nazionale ucraina, vera outsider di questa edizione del torneo. Pochi avrebbero scommesso sul gruppo guidato da Raúl Lozano, ma i gialloblù hanno saputo ribaltare ogni pronostico, mettendo in difficoltà tutte le avversarie affrontate sinora e restando in piena corsa per il traguardo più prestigioso.

Gli Azzurri si presentano al match con il morale alle stelle. Il netto successo contro la Serbia ha dato ulteriore linfa alla squadra di Ferdinando De Giorgi, capace di esprimere una pallavolo di altissimo livello. Dopo un avvio equilibrato, l’Italia ha preso in mano il comando del gioco approfittando anche dell’infortunio alla caviglia di Masulovic, che ha tolto sicurezza e riferimenti alla formazione serba. Da quel momento, è stato un monologo azzurro: ricezione efficace, difesa solida e attacchi spettacolari hanno costruito una prestazione che ha esaltato gli spettatori e spaventato le rivali.

Il commissario tecnico azzurro può ritenersi soddisfatto delle risposte ricevute. L’innesto di Bottolo in banda ha portato qualità e sicurezza, l’intesa tra Giannelli e Gargiulo è in costante crescita e Rychlicki si sta confermando sempre più come punto fermo nel ruolo di opposto. Anche Caneschi e Bovolenta, subentrati nel corso del match, hanno offerto buoni segnali in vista delle prossime sfide. Ma il test con l’Ucraina sarà ben più probante.

La selezione ucraina ha già conquistato sei vittorie in nove incontri, mostrando carattere e continuità. Il cammino è iniziato con uno squillante 3-0 sugli Stati Uniti, seguito dai successi su Cuba (3-2) e dalle sconfitte di misura con Brasile e Iran (entrambe 2-3). Nella seconda fase, la squadra di Lozano ha perso nettamente contro la Francia (0-3), ma ha poi superato nettamente la Turchia (3-0), battuto a sorpresa il Giappone (3-2), piegato la Bulgaria (3-1) e infine avuto la meglio in una battaglia di cinque set contro i Paesi Bassi (3-2). Ora è sesta in classifica e, dopo il confronto con l’Italia, affronterà Serbia e Canada: due partite che potrebbero spalancare le porte della Final Eight.

Il fischio d’inizio è in programma alla Stožice Arena di Lubiana alle 16.30 di giovedì 17 luglio. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Ucraina.

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 17 luglio 2025 – Stožice Arena

Ore 16.30 Italia-Ucraina- Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.