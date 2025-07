Volley, Italia caterpillar: Serbia presa a pallate, settima vittoria in Nations League e Final Eight vicina

L’Italia ha sconfitto la Serbia con un perentorio 3-0 (25-15; 25-14; 25-16) e ha infilato la settima vittoria nella Nations League di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno incominciato in maniera brillante la terza settimana della fase preliminare, imponendosi con grande disinvoltura a Lubiana (Slovenia) in una partita a senso unico e decisa in appena 75 minuti di gioco. Gli azzurri hanno preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set e hanno progressivamente distanziato i balcanici, infliggendo dei parziali pesanti in campo internazionale.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno così incamerato un successo di enorme importanza nella rincorsa per la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante. L’Italia si è issata provvisoriamente al secondo posto in classifica generale con sette successi (20 punti), alle spalle del Brasile (8 affermazioni, 23 punti) e in attesa della risposta della Polonia (6 vittorie e 18 punti, stasera è attesa dall’Iran). Gli azzurri sono ormai a un passo dall’ammissione agli atti conclusivi e torneranno in campo domani (giovedì 17 luglio, ore 16.30) per incrociare l’Ucraina.

Prestazione rimarchevole da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (16 punti, 2 muri e 2 ace) affiancato di banda da Mattia Bottolo (8 punti), oggi preferito a Daniele Lavia. Regia pregevole del capitano Simone Giannelli (5 punti, 3 muri e 2 ace), che ha mandato in doppia cifra anche l’opposto Kamil Rychlicki (11 punti e 2 ace, Yuri Romanò è rimasto a casa e l’alternativa è Alessandro Bovolenta, subentrato per alcuni scambi e autore di due punti) e il centrale Giovanni Gargiulo (13 punti, 4 muri), affiancato in reparto da Simone Anzani (4) ed Edoardo Caneschi (2), buon lavoro del libero Fabio Balaso. Tra le fila della Serbia i migliori sono stati Ivovic (8) e Nedeljkovic (6).