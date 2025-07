Italia-Slovenia oggi in tv, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Volge al termine la fase preliminare della Volleyball Nations League 2025 e il penultimo appuntamento della Nazionale maschile sarà una sfida ad alta tensione: venerdì 19 luglio alle ore 20:30, alla Stožice Arena di Lubiana, gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Slovenia in un match che promette emozioni e scintille.

La squadra di Ferdinando De Giorgi, dopo i successi ottenuti contro Serbia (3-0) e Ucraina (3-2), ha già in tasca il pass per le Final Eight di Ningbo (Cina), in programma dal 30 luglio al 3 agosto. Una certezza arrivata già nella giornata di giovedì, dedicata al turno di riposo. Ma, se per l’Italia si tratta di consolidare una posizione da big, per la Slovenia la posta in palio è altissima: con sei vittorie all’attivo e l’ottava piazza provvisoria in classifica, i ragazzi di Fabio Soli devono fare punti per sperare nell’accesso tra le migliori otto, tenendo conto che la Cina, paese ospitante, è qualificata di diritto.

Per gli azzurri si tratterà di un nuovo banco di prova, in una settimana finora brillante. Il rotondo successo sulla Serbia ha messo in luce una squadra concentrata e dominante. Diverso, ma comunque prezioso, l’atteggiamento mostrato nella battaglia contro l’Ucraina: avanti 2-0, gli uomini di De Giorgi hanno subito il ritorno degli avversari, ma hanno avuto il merito di ricompattarsi nel tie-break e chiudere la sfida con autorità. La Slovenia si presenta al confronto sulle ali dell’entusiasmo dopo due ottime vittorie: 3-1 sul Canada e 3-0 sull’Olanda. Spinta dal proprio pubblico e guidata da un tecnico che conosce benissimo il valore della posta in palio, la formazione balcanica è in piena corsa per un posto nella Final Eight. La partita con l’Italia ha, dunque, tutte le caratteristiche dello scontro diretto.

A fare la differenza, per gli azzurri, potrà essere l’approccio mentale. In settimana, Michieletto, Giannelli, Gargiulo e Rychlicki hanno trascinato la squadra nei momenti migliori, ma contro l’Ucraina non sono mancate alcune fasi di calo, soprattutto nei set centrali. Contro un’avversaria solida e in crescita come la Slovenia, sarà cruciale mantenere lucidità e costanza lungo tutto l’arco del match. Quella tra Italia e Slovenia è una sfida che evoca ricordi intensi: dalla storica finale degli Europei 2021, vinta dagli azzurri, alla semifinale del Mondiale 2022 che aprì la strada al trionfo iridato. Ora, a Lubiana, si torna in campo con nuove motivazioni e obiettivi, ma con lo stesso spirito battagliero.

Il fischio d’inizio è in programma alla Stožice Arena di Lubiana alle 20.30 di sabato 19 luglio. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Slovenia.

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 19 luglio 2025 – Stožice Arena

Ore 20.30 Italia-Slovenia- Diretta streaming su VBTV e DAZN

