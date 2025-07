Italia-Olanda, tra salvezza e gloria: motivazioni opposte, stessa voglia di vincere

Ci sono una squadra che prova a chiudere al primo posto e l’altra ad evitare l’ultimo posto in Volley Nations League questo pomeriggio in campo a Lubiana nella sfida tra l’Italia, che già da un paio di giorni ha la certezza di partecipare alla Final Eight di Ningbo ma che punta a chiudere il più in alto possibile la fase di qualificazione, e dall’altra l’Olanda, che, rispetto anche a solo un paio di anni fa, ha perso smalto e posizioni e viaggia con una sola vittoria nelle dieci partite disputate finora, che potrebbe significare retrocessione e dunque non partecipare alla prossima VNL.

Le motivazioni, dunque, sono da entrambe le parti e non ci saranno concessioni né da un lato né dall’altro, nonostante si respiri l’atmosfera dell’ultimo giorno di scuola. L’Italia vista finora a Lubiana è stata a tratti devastante e in alcuni momenti poco efficace. Il compito di Fefè De Giorgi è quello di limare black out ed errori non provocati in vista prima della fase finale della VNL e poi soprattutto in vista del Mondiale di settembre nel quale gli azzurri saranno chiamati a difendere il titolo iridato conquistato tre anni fa in Polonia.

Gli esperimenti di De Giorgi in queste prime sfide della VNL hanno dato buoni frutti. La squadra azzurra ha dimostrato di essere pronta agli inserimenti anche dell’ultima ora di giocatori come Mattia Bottolo o Giovanni Gargiulo che ormai è in pianta stabile nel lotto dei titolari di questa formazione ma anche di Alessandro Bovolenta che rischia quest’anno di non prendere parte ai grandi eventi internazionali ma ha dimostrato ancora una volta di farsi trovare pronto quando c’è necessità. In questo senso la partita con l’Olanda potrebbe permettere a De Giorgi di effettuare ancora qualche esperimento prima poi della volata verso il Mondiale, che ne ammette ben poche di prove.

L’Olanda, altra formazione che viaggia nei bassifondi della classifica con una sola vittoria su undici gare disputate. La formazione Orange, allenata da Joel Banks, ha fatto la scelta di velocizzare il ricambio generazionale ed ha incontrato più di un problema in questa prima fase della VNL. L’obiettivo è la salvezza, ma non sarà semplice ottenerla. Gli olandesi finora hanno ottenuto un solo successo nella seconda partita disputata contro la Turchia (3-1) e per il resto solo sconfitte: 1-3 con la Polonia, 1-3 con la Cina, 0-3 col Giappone, 0-3 con l’Argentina, 1-3 con la Germania, 1-3 con Cuba, 2-3 con l’Iran, 2-3 con l’Ucraina, 0-3 con la Slovenia e 0-3 con il Canada venerdì.

Banks in cabina di regia si affida all’alzatore del Friedrichshafen Wessel Keemink, 30 anni, specialista anche del beach volley, affiancato da Joris Berckhout, 25 anni, lo scorso anno in patria al VC Limax e il prossimo anno in Germania al SWD Powervolleys Düren. L’opposto titolare è Michiel Ahyi, lo scorso anno in Germania all’Helios Grizzlys Giesen e il prossimo anno in Corea del Sud nelle file del Daejeon Samsung Bluefangs, affiancato dall’ex modenese Sil Meijs, che il prossimo anno si trasferirà in Belgio con la maglia del VC Greenyard Maaseik.

In banda giocano titolari Tom Koops, ex Orion Stars in Olanda e il prossimo anno in forza al Paris Volley in Francia, e Bennie Tuinstra, 24 anni, lo scorso anno in Polonia nel Bogdanka Lublin e nella prossima stagione con la maglia dello Spor Toto Spor Kulübü in Turchia. Le riserve sono Yannik Bak, 23 anni, in Belgio nel Tectum Achel dallo scorso anno, Ramon Martinez-Gion, quasi 35 anni, in forza al Draisma Dynamo Apeldoorn e Luuk De Groot, 20 anni, in patria con la maglia dello Sliedrecht Sport.

I centrali sono Luuk Van der Ent, ex Modena, lo scorso anno al Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique e nella prossima stagione all’Arago de Sète, sempre in Francia, e un protagonista del campionato italiano, Fabian Plak, lo scorso anno a Padova e nella prossima stagione a Cisterna. In panchina siedono Sieben Korenblek, punto di forza dell’SWD Powervolleys Düren, e Siebe Korenblek sempre dell’SWD Powervolleys Düren. Il libero è Jeffery Klok, 26 anni, del Nova Technology Lycurgus B.V.