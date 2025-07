IndyCar, Palou vince anche a Laguna Seca. Titolo sempre più vicino

Anche a Laguna Seca un solo uomo ha dominato la scena: Alex Palou. Il #10 di Chip Ganassi Racing replica dalla pole quanto fatto lo scorso anno siglando l’ottava affermazione nella NTT IndyCar Series 2025, il catalano allunga in classifica e si avvicina sempre più al quarto titolo.

La partenza è stata perfetta da parte di Alex Palou (Ganassi #10). Lo spagnolo ha annullato ogni attacco da parte della Chevrolet #5 di Pato O’Ward (McLaren #5). Il messicano non è riuscito ad impensierire il catalano, ma ha anche dovuto lasciar sfilare Colton Herta (Andretti #26), unico dei primi ad aver montato in partenza un treno nuovo di gomme dure.

Dopo una breve bandiera gialla, innescata da un contatto tra Felix Rosenqvist (Shank Racing #60) e Kyffin Simpson (Ganassi #8), il GP of Monterey è ripreso con Palou in pieno controllo della situazione davanti al padrone di casa Herta ed a O’Ward, abile a gestire anche un nuovo restart in seguito ad un impatto contro le barriere di Jacob Abel (Dale Coyne Racing #51).

Il messicano ha tentato di sorprendere il #26 di Andretti anticipando la prima sosta ai box, l’obiettivo è fallito da parte del team McLaren. O’Ward ha quindi provato ad insidiare il 25enne alla successiva ripartenza dopo una breve bandiera gialla per un problema con la monoposto di Rinus VeeKay (Dale Coyne Racing #18) in curva 3.

Il #5 del gruppo non è riuscito ad impensierire Herta e nello stesso tempo ha perso anche la posizione sul compagno di box Christian Lundgaard #7. La situazione è rimasta cristallizzata fino alla seconda sosta di giornata con Palou virtualmente leader alle spalle di Nolan Siegel (McLaren #6), uno dei pochi a non fermarsi durante la terza caution della corsa.

Il finale ha regalato poche sorprese: due brevi neutralizzazioni per le uscite di pista di Marcus Erisson (Andretti #28) e Santino Ferrucci (Foyt #14) non ha cambiato le carte in tavola con Palou in completa gestione dell’evento nei confronti di Lungaard. Il danese, grazie alla strategia, è riuscito a concludere davanti a Herta, presente in Top3 con margine nei confronti di O’Ward e Scott Dixon (Ganassi #9).

Si avvicina il quarto titolo in carriera per il 28enne nativo di Sant Antoni de Vilamajor. 18ma affermazione complessiva per il vincitore della Indy500 2025, assoluto dominatore della scena nella classifica generale sin dall’opening round di St. Petersburg in Florida.

Ottima sesta piazza al termine dei 95 giri previsti presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca per Callum Ilott (PREMA #80) davanti a Will Power (Penske #12), Marcus Armstrong (Shank Racing #66), Christian Rasmussen (Ed Carpenter #21) e Scott McLaughlin (Penske #3).

Pausa meritata ora per la NTT IndyCar Series dopo un mese ricco d’azione. Tra due settimane si tornerà in azione a Portland per l’ultimo road course in programma.

CLASSIFICA NTT INDYCAR SERIES LAGUNA SECA

10 FIN Alex Palou Chip Ganassi Racing 95 O 49 1:12.753 110.742 1:10.785 113.821 3

7 FIN Christian Lundgaard Arrow McLaren 95 O 20 3.796 3.796 1:12.606 110.965 1:11.540 112.619 3

26 FIN Colton Herta Andretti Global 95 O 4 4.634 0.838 1:12.914 110.497 1:11.654 112.441 3

5 FIN Pato O’Ward Arrow McLaren 95 O 14 6.648 2.014 1:12.977 110.401 1:11.727 112.326 3

9 FIN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 95 O 39 7.342 0.694 1:12.847 110.6 1:11.836 112.155 3

90 FIN Callum Ilott Prema Racing 95 O 110 8.924 1.582 1:13.012 110.349 1:11.736 112.311 3

12 FIN Will Power Team Penske 95 O 19 11.530 2.606 1:13.494 109.625 1:11.755 112.283 3

66 FIN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 95 O 22 13.005 1.476 1:13.815 109.148 1:12.147 111.672 3

21 FIN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 95 O 2 14.099 1.093 1:13.497 109.621 1:11.739 112.307 3

3 FIN Scott McLaughlin Team Penske 95 O 10 14.596 0.497 1:13.416 109.741 1:11.866 112.108 3

2 FIN Josef Newgarden Team Penske 95 O 33 15.222 0.626 1:13.467 109.665 1:12.076 111.783 3

15 FIN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 95 O 27 16.526 1.303 1:13.508 109.605 1:11.995 111.907 3

4 FIN David Malukas A.J. Foyt Enterprises 95 O 12 16.961 0.436 1:13.618 109.44 1:11.860 112.118 4

76 FIN Conor Daly Juncos Racing 95 O 19 17.834 0.872 1:13.448 109.695 1:12.284 111.46 5

20 FIN Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 95 O 7 19.119 1.286 1:13.693 109.329 1:11.668 112.418 4

27 FIN Kyle Kirkwood Andretti Global 95 O 6 19.729 0.610 1:13.856 109.088 1:11.881 112.085 5

45 FIN Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 95 O 14 21.590 1.860 1:13.577 109.501 1:11.874 112.096 3

6 FIN Nolan Siegel Arrow McLaren 95 O 12 29.301 7.711 1:15.279 107.025 1:11.837 112.154 4

77 FIN Sting Ray Robb Juncos Racing 95 O 18 30.496 1.196 1:14.613