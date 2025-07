F1, Frederic Vasseur: “Weekend positivo, il nuovo pacchetto va ancora ottimizzato. Possiamo vincere una gara”

Domenica positiva a Spa-Francorchamps per la Ferrari, che archivia un ottimo terzo posto con Charles Leclerc ed un settimo in rimonta con Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio 2025 di Formula Uno. La Scuderia di Maranello ha centrato dunque il difficile obiettivo di salire sul podio, restando molto distante dalle McLaren ma battendo la Red Bull di Max Verstappen dopo l’exploit in qualifica del monegasco.

“Nel complesso è stato un weekend positivo per noi. Se pensiamo alla situazione di inizio weekend, il recupero è stato buono. Abbiamo introdotto il nuovo pacchetto, che va ancora ottimizzato, ma nella Sprint abbiamo già fatto un buon lavoro. Oggi avevamo un passo discreto su entrambi i lati del box e questo è importante per raccogliere punti“, l’analisi di Fred Vasseur ai microfoni di Sky.

Sulla rimonta di Hamilton dalla pit-lane: “Lewis ha fatto una gran gara. È partito con un assetto più carico, che sicuramente lo ha aiutato nella prima parte bagnata. È stato molto aggressivo nel momento giusto, ma poi è rimasto bloccato dietro ad Albon: avremmo potuto passare ore dietro di lui senza riuscire a sorpassare. Partendo dalla pit-lane, abbiamo optato per una strategia diversa per recuperare subito“.

“La McLaren è velocissima, ma oggi eravamo a circa tre decimi su un tracciato lungo come Spa. È un buon progresso e quindi credo proprio che presto potremo vincere una gara. Ora dobbiamo imparare a usare meglio il pacchetto aggiornato. Magari la prossima pista sarà più favorevole a noi“, aggiunge il team principal della Rossa.

Sulla battaglia per il secondo posto nel Mondiale costruttori: “Ieri eravamo davanti alla Red Bull, ma solo per tre millesimi. Siamo molto vicini. La lotta con Red Bull e Max continuerà fino alla fine della stagione. Credo che ogni weekend ci possa dare una possibilità, come a Monaco. Dobbiamo continuare a guadagnare quei piccoli millimetri che mancano e costruire passo dopo passo“.