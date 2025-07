F1, Max Verstappen: “Direzione di gara troppo conservativa, potevamo partire subito”

Niente da fare per Max Verstappen. Il detentore del titolo si è dovuto accontentare della quarta moneta in quel di Spa, circuito che ha ospitato questo fine settimana il GP del Belgio, tredicesima gara del Mondiale 2025 di Formula 1. Risultato deludente per l’olandese che, dopo la vittoria nella Sprint di ieri, non è riuscito a centrare la top 3.

Nello specifico il pilota Red Bull ha dovuto cedere il passo alla McLaren di Oscar Piastri, vincitore davanti al compagno di squadra Lando Norris e, appunto, a Leclerc. Queste le sue parole una volta raggiunta la zona mista, incentrate più che altro sulle scelte discutibili della Commissione gara:

“La direzione di gara è stata troppo conservativa – ha detto Verstappen – Dovevamo partire subito, perché non pioveva. Potevamo stare dietro la safety tre o quattro giri e poteva andare bene. Poi abbiamo parlato e ci hanno detto che sarebbero stati più cauti”.

Verstappen ha quindi proseguito: “Sono stati troppo estremi dal mio punto di vista, anche perché in questo modo non puoi fare più una gara da bagnato. Avremo fatto sei o sette giri di intermedie e poi abbiamo subito montato le slick, non dovrebbe andare così. Ci hanno anche preso di sorpresa per l’assetto che avevamo scelto”.