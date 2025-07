Nella nuova puntata di Sprint Zone, il format del martedì dedicato all’atletica leggera, Ferdinando Savarese ospita Elena Vallortigara, una delle stelle azzurre del salto in alto. La 33enne veneta, bronzo ai Mondiali di Eugene 2022 con un salto da 2,00 metri, è tornata a gareggiare ad Arco di Trento, superando 1,80 metri dopo un anno difficile segnato dalla rottura del tendine di Achille e da una lunga riabilitazione. Un rientro sorprendente e incoraggiante, che riapre le porte verso un sogno chiamato Mondiali di Tokyo 2025, in programma a settembre: proprio il 21 settembre, giorno del compleanno di Elena, si terrà la finale del salto in alto femminile. Coincidenza o destino? Segui l’intervista completa per scoprire il percorso di rinascita, le difficoltà superate, le motivazioni che spingono Vallortigara a puntare ancora in alto e i suoi obiettivi per la stagione! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime puntate di Sprint Zone, il tuo appuntamento settimanale con i protagonisti dell’atletica italiana!