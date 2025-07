Christopher Arthur Amon, per tutti Chris Amon, è uno dei piloti più affascinanti della storia della Formula 1. ️ In questo racconto firmato Beatrice Frangione, riviviamo la carriera del pilota neozelandese ricordato più per la sua incredibile sfortuna che per i suoi tanti meriti in pista. Amato da Enzo Ferrari e Mauro Forghieri, rispettato da leggende come Jackie Stewart e Jacky Ickx, Amon è stato un talento puro, velocissimo, ma mai vincente in F1. Ha portato la Ford alla vittoria a Le Mans, ma non ha mai conquistato un Gran Premio di Formula 1. Una storia straordinaria e amara, che dimostra – come dice Luca Preti – che la sfortuna, nelle corse, esiste eccome… ️ Un tributo a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del motorsport.