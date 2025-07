Holger Rune rivoluziona il proprio staff: non solo Andre Agassi, in arrivo Marco Panichi!

Una vera e propria rivoluzione quella che di Holger Rune. Il tennista danese (attualmente n.9 del mondo) ha grandi ambizioni, convinto di poter essere il terzo incomodo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al vertice del ranking ATP.

“Credo di non essere molto indietro; il mio livello tennistico è altissimo e devo solo correggere alcuni aspetti ed essere più costante. Ho già dimostrato di poter battere i migliori, e questo mi dà la fiducia necessaria per credere che ci riuscirò di nuovo. C’è differenza tra batterli una volta ogni tanto ed essere in finale nei tornei principali ogni settimana. Questo è il mio obiettivo ora“, ha dichiarato Rune ad ATPtour.com.

E così ci sono degli inserimenti importanti. Il primo è stato quello di Andre Agassi, grandissimo campione del passato, che svolgerà il ruolo di consulente tecnico (super coach): “L’ho contattato qualche mese fa. Ho visto che è una persona molto intelligente e ha un modo unico e genuino di interpretare il gioco. Penso che sia il momento ideale per iniziare a lavorare con lui perché mi sento bene con il mio tennis; sono tornato alle mie basi. Ho cambiato allenatore parecchio tempo fa, e questo non va bene; ho smesso di seguire un unico schema. Andre è una vera icona e penso che possa guidarmi al meglio”, ha sottolineato il danese.

Il secondo è l’arrivo di Marco Panichi. Il preparatore atletico italiano, licenziato da Jannik Sinner alla vigilia di Wimbledon insieme al fisioterapista Ulises Badio, entrerà a far parte del team di Rune. L’ha confermato la madre manager del n.9 ATP, Aneke, alla testata danese B.T.

“Diamo il benvenuto a Marco Panichi nel team. Porta con sé un’esperienza enorme, non solo dal punto di vista fisico, ma anche in tutto ciò che riguarda la costruzione di un campione Slam. Questo porta l’idea a un livello superiore. Conosciamo Marco molto bene e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con lui. E lui ha sempre apprezzato Holger. Il modo in cui lavora, e il modo in cui ha collaborato con Novak Djokovic, rispecchia molto il modo in cui vediamo un preparatore atletico in una squadra. Sarà anche attivo negli allenamenti“, le sue parole. Panichi dovrebbe aggregarsi alla squadra dal Masters1000 di Cincinnati.