Golf, il PGA Tour si sposta in Minnesota per il 3M Open. Gotterup favorito

Chiuso l’ultimo Major in stagione, con la vittoria di Scottie Scheffler alla 153esima edizione del the Open Championship tenutasi in Irlanda del Nord, sui fairway del Royal Portrush, il PGA Tour volta pagina e si getta a capofitto nello stretch di gare che condurranno al Tour Championship, in programma a fine agosto ad Atlanta, Georgia.

Per questa settimana il maggiore circuito americano vola a Blaine, nel Minnesota, per il 3M Open, torneo di recente istituzione che ha fin da subito riscosso un buon successo, soprattutto per il periodo nel quale è inserito, utile a tutti coloro i quali volessero guadagnare punti e posizioni in vista del finale di stagione. A difendere il titolo sarà il venezuelano Jhonattan Vegas che qui, l’anno scorso, si impose con uno score di -17 davanti allo statunitense Max Greyserman. A rincorrere gli 8,4 milioni di dollari di montepremi e i 500 punti FedEx in palio ci saranno diversi nomi interessanti.

Tra questi, i favoriti sono sicuramente Chris Gotterup, di ritorno dalla Scozia con un titolo (lo Scottish Open) e un 3° posto (al The Open), il cinese Hatong Li, che si è guadagnato un posto al 3M Open grazie alla bella prestazione dello scorso week end chiudendo 4° a pari merito al British Open. Insieme a loro anche i danesi Niklas Norgaard e Thorbjorn Olesen, i coreani Tom Kim, Sungjae Im e Si Woo Kim, il francese Matthieu Pavon e i canadesi Taylor Pendrith, Adam Svensson, Mackenzie Hughes e Adam Hadwin. Tra i giocatori di casa spiccano, sicuramente, Akshay Bhatia, Sam Burns, Wyndham Clark (4° insieme ad Haotong Li al royal Portrush), Tony Finau e Rickie Fowler.

Assenti questa settimana, invece, gli azzurri. Matteo Manassero e Francesco Molinari, dopo la prova del the Open, hanno deciso di prendere una settimana di stacco e di non tornare in America. Il Dp World Tour è in pausa fino al 7 agosto, quando il circuito europeo riprenderà con l’appuntamento scozzese del Nexo Championship.