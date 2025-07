Golf, Scheffler vince anche oltreoceano. Sua la 153esima edizione del The Open

È finita come tutti, o quasi, si aspettavano. Scottie Scheffler, classe ‘96 di Ridgewood, ha vinto la 153esima edizione del The Open Championship, 4º e ultimo Major in programmazione tenutosi sui fairway del prestigioso Royal Portrush, in Irlanda del Nord. Per lo statunitense si tratta del primo titolo Major oltreoceano e la Claret Jug, conquistata in tarda serata, suggella definitivamente il 29enne nel gotha del golf mondiale.

Che sui links ci si possa aspettare di tutto, da chiunque, è una conditio sinequa non ogni appassionato vede la settimana del British Open con tanto pathos. Tuttavia, la stragrande maggioranza del popolo golfistico mondiale si aspettava, in un modo o nell’altro, questo epilogo. Scheffler ha dominato dal 3º round in poi chiudendo con ben 4 colpi di vantaggio sul connazionale Harris English, che ha chiuso a -13. In 3ª piazza Chris Gotterup, fresco vincitore dello Scottish Open che si è dimostrato capace di tenere il ritmo e il livello per più settimane di fila.

Scheffler si unisce, grazie a questa vittoria, ad un club molto ristretto di professionisti che sono riusciti a vincere prima dei 30 anni sia il Masters, il PGA Championship che il The Open. Gli altri sono Tiger Woods, Jack Nicklaus e Gary Player.

Spettacolare 4º posto per il cinese Haotong Li, giocatore ormai fisso sul Dp World Tour da tempo con all’attiva anche una vittoria in stagione al Qatar Master. Con lui, a pari merito, anche il britannico Matthew Fitzpatrick e lo statunitense Wyndham Clark, tutti e 3 a -11. Shane Lowry, vincitore proprio qui in Nord Irlanda nel 2019, ha chiuso in T40 a -2.

Francesco Molinari, unico italiano ad essere riuscito a passare il taglio, ha chiuso le 72 buche in 63esima posizione dopo una domenica di gioco, in +3, che lo ha relegato a +4 sul totale. Guido Migliozzi e Matteo Manassero, invece, vli altri due italiani schieratisi al Royal Portrush, non sono riusciti a girare bene il venerdì e sono rimasti fuori dal taglio.

Per Scheffler, n.1 indiscusso della FedEx Cup e del World Ranking, si tratta dell’ennesimo balzo in avanti in classifica che lo catapulta saldamente al comando in vista del finale di stagione e del Tour Championship di agosto. La prossima settimana il PGA Championship volerà al 3M Open, a Blaine nel Minnesota.