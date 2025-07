Golf, la Ryder Cup 2031 si disputerà a Girona

Mancano soltanto i crismi dell’ufficialità, ma è praticamente certo che l’edizione 2031 della Ryder Cup di golf si svolgerà in Spagna, a Girona: la notizia, ancora ufficiosa, è stata data all’Associated Press dal presidente della federazione catalana di golf, Ramon Nogué.

Lo stesso Nogué ha infatti affermato che la prossima settimana la notizia verrà ufficializzata: il torneo si disputa ogni due anni tra le selezioni dei migliori giocatori europei e dei migliori giocatori statunitensi. Quando arriverà l’ufficialità sarà completo il quadro fino al 2033.

Nel 2025 si giocherà al Bethpage Black Course di Farmingdale, nello Stato di New York, mentre nel 2027 si tornerà in Europa, al The Golf Course at Adare Manor di County Limerick, in Irlanda. Stati Uniti ancora protagonisti nel 2029, quando si giocherà all’Hazeltine National Golf Club di Chaska in Minnesota, infine nel 2033 le squadre si confronteranno al The Olympic Club (Lake Course) di San Francisco, in California.