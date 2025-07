Nella prima sessione della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto a Singapore, l’Italia si mette in luce con prestazioni solide e acuti da protagonista. Simona Quadarella accede alla finale dei 1500 stile libero con il terzo tempo e ottime sensazioni . Thomas Ceccon, con la sua consueta lucidità da “ragioniere”, si qualifica per la semifinale dei 100 dorso . Brilla Christian Bacico, che abbassa di sei decimi il personale nel 100 dorso e vola in semifinale con il 5° crono assoluto e il 2° miglior tempo italiano di sempre . Bene anche Anita Bottazzo e Lisa Angiolini, entrambe in semifinale nei 100 rana con il 9° e 10° tempo. Emozioni nei 200 stile libero: dentro Megli e D’Ambrosio, quest’ultimo per un soffio col 16° tempo. Fuori invece Gastaldi nel 100 dorso. ✨ Analizziamo questa prima sessione con Alice Liverani e Enrico Spada #MondialiNuoto #Singapore2025 #AzzurriInVasca ‍♂️‍♀️ ➡️ Continua il Mondiale con tante speranze azzurre e già grandi emozioni