ATP Bastad 2025, Luciano Darderi domina Sebastian Baez ed approda in semifinale!

Anche questa settimana ci sarà un azzurro in semifinale in uno dei tornei del circuito ATP: i quarti di finale dei Nordea Open 2025 di tennis, torneo di categoria 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Bastad, in Svezia, vedono la netta affermazione di Luciano Darderi, numero 6 del seeding, sulla testa di serie numero 4, l’argentino Sebastian Baez, sconfitto con lo score di 6-0 6-2 in appena un’ora e sei minuti di gioco. Nel penultimo atto l’azzurro affronterà il vincente del match tra l’altro argentino Francisco Cerundolo ed il bosniaco Damir Dzumhur.

Nel primo set il dominio di Darderi è netto: nessun game ai vantaggi, appena due punti vinti in risposta da Baez, ed un parziale complessivo di 24 punti a 7 che consegna sei game consecutivi all’azzurro, il quale strappa il servizio all’argentino per due volte a trenta ed una a quindici, completando il 6-0 in appena 22 minuti.

Nella seconda frazione i game consecutivi dell’azzurro diventano otto, grazie al break a trenta ottenuto in apertura, con lo strappo poi confermato per il 2-0. Baez tiene per la prima volta il servizio nel terzo game, ma nel quinto gioco cede nuovamente la battuta, questa volta ai vantaggi, all’azzurro, che scappa sul 4-1 pesante. Darderi non concede occasioni di rientro all’avversario e va a chiudere comodamente sul 6-2 in 44 minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano il dominio dell’azzurro, che vince 58 punti contro i 31 di Baez, mettendo a segno più vincenti, 18-10, e concedendo meno gratuiti, 14-24. L’azzurro concretizza 5 delle 8 palle break avute a disposizione in cinque diversi game (sui sette al servizio dell’avversario), non concedendone alcuna all’argentino.