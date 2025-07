F1, Oscar Piastri: “Spa è la mia pista preferita. Il titolo? Sono in una buona posizione”

Oscar Piastri si è presentato concentrato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Spa-Francorchamps sta per prendere il via un weekend di grande importanza pensando alla corsa al titolo, con le McLaren che partono con la chiara intenzione di proseguire nel loro dominio.

Il pilota nativo di Melbourne vuole dare una scossa alla sua stagione dopo che Lando Norris ha vinto le due ultime gare in Austria e Gran Bretagna. Ora il distacco tra i due piloti del team di Woking è di sole 8 lunghezze e sulla pista delle Ardenne sembrano pronti nuovamente a dominare la scena. Attenzione però a Max Verstappen, Ferrari e Mercedes che proveranno a inserirsi nella battaglia. Ricordiamo che vivremo il weekend con il format rivoluzionato per la presenza della Sprint Race.

Nel corso dell’incontro con la stampa il pilota australiano si dice entusiasta di questo appuntamento: “Non vedo l’ora di iniziare a fare sul serio. Sia per la seconda parte del campionato, sia perché siamo ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio del Belgio. Dopotutto Spa-Francorchamps è il mio circuito preferito di tutto il calendario”.

Oscar Piastri prosegue nel suo racconto: “La prima parte della stagione è andata sicuramente bene, anzi direi meglio di quello che mi sarei potuto aspettare. Almeno in molte occasioni. Anche per questo motivo sono davvero carico per la seconda parte del campionato. La corsa al titolo? Penso di essere in una buona posizione anche se negli ultimi due weekend ho perso qualche punto nei confronti di Lando Norris. In Austria avevo un buon ritmo ma non ho vinto, a Silverstone quella penalità è stata pesante. Ho avuto tempo per analizzare quanto successo e ho capito come comportarmi sotto Safety Car”.