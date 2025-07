F1, statistiche GP Belgio 2025. Hamilton ora è a un passo da Schumacher

La tredicesima delle ventiquattro tappe da cui è composto il Mondiale 2025 di Formula 1 avrà luogo a Spa-Francorchamps, dove nel weekend del 25-27 luglio si assisterà al Gran Premio del Belgio, giunto alla sua 70ma edizione.

Si tratta di un traguardo significativo, sinora raggiunto solo dai GP d’Italia, Gran Bretagna e Monaco. D’altro canto, l’appuntamento belga è stato assente dal calendario appena 6 volte. Nel 1957 a causa del caro-carburanti seguente alla crisi di Suez; nel 1959, 1969 e 1971 per ragioni di sicurezza; nel 2003 per via di magagne legate alla pubblicità del tabacco; nel 2006 in seguito a ritardi nei programmati lavori di ammodernamento.

Tre gli autodromi in cui si è corso. Per la verità, la location è quasi sempre stata Spa-Franchorchamps, eccezion fatta per la parentesi andata fra l’inizio degli anni ’70 e la metà degli ’80. Durante questo periodo si è gareggiato a Nivelles e Zolder, poi finiti nel dimenticatoio una volta approntato il nuovo layout della pista attuale.

I NUMERI DEL GP DEL BELGIO

Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (6)

Il tedesco ha trionfato nel 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002. Non va inoltre dimenticato come abbia visto cancellato a tavolino il successo del 1994.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (6)

L’inglese è partito davanti a tutti nel 2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Spa-Francorchamps.

5 – HAMILTON Lewis (2010, 2015, 2017, 2020, 2024)

3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023)

1 – LECLERC Charles (2019)

Piloti in attività con almeno una pole position a Spa-Francorchamps.

6 – HAMILTON Lewis (2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020)

3 – LECLERC Charles (2019, 2023, 2024)

1 – VERSTAPPEN Max (2021)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2022)

Piloti in attività già saliti sul podio di Spa-Francorchamps.

11 (5-2-4) – HAMILTON Lewis

5 (3-0-2) – VERSTAPPEN Max

3 (1-0-2) – LECLERC Charles

3 (0-2-1) – ALONSO Fernando

1 (0-1-0) – RUSSELL George

1 (0-1-0) – PIASTRI Oscar

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

Team con più vittorie: FERRARI (18)

La Scuderia di Maranello si è imposta con Alberto Ascari (1952, 1953), Peter Collins (1956), Phil Hill (1961), John Surtees (1966), Niki Lauda (1975, 1976), Jody Scheckter (1979), Michele Alboreto (1984), Michael Schumacher (1996, 1997, 2001, 2002), Kimi Räikkönen (2007, 2009), Felipe Massa (2008), Sebastian Vettel (2018), Charles Leclerc (2019).

Le vittorie di Lauda, Scheckter e Alboreto sono arrivate a Zolder. Tutte le altre a Spa-Francorchamps.

Team con più pole position: FERRARI (17)

Il Cavallino Rampante è stato il più rapido in qualifica con Alberto Ascari (1952), Juan Manuel Fangio (1956), Mike Hawthorn (1958), Phil Hill (1961), John Surtees (1966), Chris Amon (1968), Clay Regazzoni (1974), Niki Lauda (1975, 1976), Michele Alboreto (1984), Gerhard Berger (1995), Michael Schumacher (2002), Kimi Räikkönen (2007), Charles Leclerc (2019, 2023, 2024) e Carlos Sainz jr. (2022).

La pole di Regazzoni è arrivata a Nivelles, quelle di Lauda e Alboreto a Zolder, tutte le altre a Spa-Francorchamps.

Team in griglia con vittorie in Belgio.

18 – Ferrari

14 – McLaren

6 – Red Bull

6 – Mercedes

4 – Williams

Team in griglia con pole position in Belgio.

17 – Ferrari

11 – McLaren

9 – Williams

7 – Mercedes

3 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Nei 39 GP disputati sulla moderna versione di Spa-Francorchamps…

– in 16 occasioni (41,0%) il vincitore è partito dalla pole position;

– in 31 occasioni (79,5%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Belgio è Michael Schumacher, che nel 1995 si impose pur partendo per 16°.

– In tempi recenti, il tedesco è stato “avvicinato” da Max Verstappen, che due anni orsono trionfò pur scattando 14°.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

FANGIO Juan Manuel

Alfa Romeo (1950); Maserati (1954); Mercedes (1955)

FITTIPALDI Emerson

Lotus (1972); McLaren (1974)

PROST Alain

Renault (1983); McLaren (1987)

SENNA Ayrton

Lotus (1985); McLaren (1988, 1989, 1990, 1991)

SCHUMACHER Michael

Benetton (1992, 1995); Ferrari (1996, 1997, 2001, 2002)

HILL Damon

Williams (1993, 1994); Jordan (1998)

RÄIKKÖNEN Kimi

McLaren (2004, 2005); Ferrari (2007, 2009)

HAMILTON Lewis

McLaren (2010); Mercedes (2015, 2017, 2020, 2024)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2011, 2013); Ferrari (2018)