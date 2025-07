F1 oggi in tv, GP Belgio 2025: orari Sprint e qualifiche, programma, streaming

Oggi, sabato 26 luglio, seconda giornata del fine-settimana del GP del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. In maniera perentoria, l’australiano Oscar Piastri (McLaren) è andato a prendersi la pole-position. L’alfiere di Woking ha fatto una differenza imbarazzante nel secondo settore della pista, precedendo l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra, Lando Norris.

In casa Ferrari Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione e inizierà la Sprint dalla seconda fila, mentre Lewis Hamilton sarà costretto a iniziare dalla 18ma piazzola, visto l’errore commesso nel corso della SQ1. Britannico che si è molto lamentato della monoposto dal punto di vista del grip. Rossa che ha apportato degli aggiornamenti importanti, con l’introduzione di una nuova sospensione posteriore, che non sembra però aver sortito troppi effetti.

La seconda giornata del week end del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e delle qualifiche e la differita della Sprint Qualifying di ieri. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 26 luglio

Ore 12.00 F1, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

Ore 16.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

PROGRAMMA GP BELGIO F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) Sky Sport 4K (213), TV8 trasmetterà Sprint Race e qualifiche, nonché la differita della Sprint Qualifying di ieri.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, TV8.it trasmetterà Sprint Race e qualifiche, nonché la differita della Sprint Qualifying di ieri.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 26 luglio

Ore 12.00 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro.

Ore 16.00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.